Zadarsko zaleđe u subotu ujutro probudilo se pod vodom. Najgore je bilo u Novigradu i u mjestima oko Obrovca. Poplavile su kuće, podrumi, okućnice, a mještani i vatrogasci cijelo prijepodne u borbi s bujičnim poplavama.

"Strašno. Voda je išla, bila je ogromna. To nikad u životu nisam vidio, asfalt diže, sve trga, sve je padalo. Ovo je sve uništeno, baš sve", rekao je Željko Belas.

Ni oni najstariji ovakvo nešto upamtili nisu.

"Od starijih ljudi sam maloprije čuo da nešto ovako još nije bilo. Nije bilo ovakvih razmjera, da je voda prelazila preko suhozida", rekao je Šime Jurjević iz Kruševa.

U samo dva sata kiša je napravila, kažu, kaos. Iz kuća su se iznosile stvari, spašavalo se što se spasiti da. Meka Draga, plaža u obrovačkom kraju - cijela je pod vodom.

"Tu je voda šiktala kao iz fontane. Užas neki, ja to u životu nisam vidio", rekao je Jurjević.

Oko kuća u Gornjem Karinu - bazeni. Pune ruke posla, cijeloga prijepodneva, imali su vatrogasci.

"Oko 100 litara kiše u sat vremena. Bujična poplava, sve se to slivalo sa ceste, prometnica, u dvorišta. I vraćalo se nazad u kuće", rekao je Luka Erstić, zapovjednik JVP Benkovac.

Šteta će se, kažu, zbrajati tek sutra.

"Stalno si kupim vodu, kupim, kupim. Bilo štete ili ne, sama ću se boriti, borim se već tri sata, ako mognem noćas zaspat bit će dobro. Skroz je prošlo u kuću, oko zidova, kroz pločice", rekla je Ana Tuzlak iz Novigrada.

Sizifov posao odrađivale su cijelo jutro i ove gospođe u Novigradu.

Cesta prekrivena vodom. Iz mora se vadio i ovaj brod, iz podruma i apartmana tjerala se voda van.

"Sad skupljam ovo ovdje šta je zemlja ušla unutra, i to", rekla je Nevenka Pekić iz Novigrada.

Jer voda je, kažu, aktivirala i podzemne vrulje, pronašla svoj put i napravila štetu. Koliku, znat će se kad se sve posuši. Mještani, kažu, sad jedva čekaju da zapuše bura.

Potop je bio u Zagrebu. Poplavljene su ulice i domovi, srušena stabla. Jedno je palo i na prolaznika.

Najgore je bilo u naselju Sveta Klara gdje su mještani plivali u vodi i fekalijama. Ovo je već četvrti put ove godine da su im potopljene kuće.

"To je bila dječja soba i dnevni boravak za unuku, ali sad to više nije to. Svi su preselili gore na kat, a ovo što spasimo, spasimo.

To nije normalno više, ne smiješ nikuda otići ako sutra najave kišu. Moraš biti doma da brzo možeš pozvati vatrogasce", rekao je Marin iz Svete Klare.

Vatrogasci su satima pokušavali ispumpati vodu i fekalije, ali one su stalno izvirale iz kanalizacije. Situaciju opisuju kao rupu bez dna.

"Već smo dva sata tu i dajemo sve od sebe da spasimo sve. Vodu bacamo na obližnju livadu", objasnio je vatrogasac Goran Dačić.

Kanalizacija nije dobro napravljena pa se voda slijeva u njihove domove.

"U glomazni otpad su morale otići tri sobe, kuhinja i sve ostalo što je unutra", rekla je Nevenka iz Svete Klare.

Do nekih susjeda se nije moglo doći. I oni u ribarskim čizmama završili su potpuno mokri pa smo iz daljine komunicirati.

"Ne mogu nikuda. Na 100 muka sam, ja ne mogu nigdje. Strah me je", rekla je.

Iz grada znaju da kanalizacija nije dobro napravljena, ali kažu napravljena je kada oni nisu bili na vlasti pa im je najlakše oprati ruke i prebaciti odgovornost. Na pitanje hoće li ih obeštetiti odgovaraju sljedeće.

"Postoji sustav naplate štete. Zahtjev se podnosi u našu službu i rješava se u roku od dva tjedna, ali u tom procesu se utvrđuje naša odgovornost", rekao je Kristijan Iličić, direktor sektora odvodnje.

Plan je kaže da se sljedeće godine ide u realizaciju projekta odvodnje u Svetoj Klari. Dok se to ne riješi, mještani će i dalje strepiti od svake kiše.

Kiša je stvorila kaos i u ostatku Zagreba. Polomljena drveća na ulicama, podvožnjaci pod vodom.

"To je do gradonačelnika, nije do nas", rekao je Željko.

Na slučajnog prolaznika palo je stalo. Dnevnik Nove TV saznaje da je ozlijedio nogu.

"Palo je drvo na prolaznika na Aveniji Dubrovnik. Osoba je sama izašla van ispod drveta, nisu ga vatrogasci morali izvlačiti. Bit će sve u redu", rekao je Siniša Jembrih, zapovjednik JVP Zagreb.

Pumpe su radile i u zagrebačkom naselju Špansko. 20 godina ovdje čekaju na bazen sad su ga dobili zahvaljujući kiši.

