Zavod za hitnu medicinu zaradio kaznenu prijavu: "Ugrožavaju živote pacijenata na cijelom području!"

Predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota podnio je kaznenu prijavu protiv odgovornih u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Odluka da timovi Hitne pomoći preuzmu zadatak međubolničkog prijevoza, smatra, ugrožava živote pacijenata na cijelom području.

"Mi ostajemo bez tog tima u tom trenutku, oni mogu otići na nekoliko sati. To se pokazalo sad na nekoliko primjera, jer se to još uvijek radi, još je ta odluka na snazi. Kada je tim otišao za Zagreb iz Vinkovaca i nije ih bilo do 16 sati, svo to vrijeme Vinkovci su bili bez tog tima hitne pomoći", upozorio je.

"Ono što nas je posebno zaboljelo jest da nema nikave empatije prema našem prosvjedu - kako smo mi njima sugerirali da se to ne smije raditi, da to nitko ne radi osim nas, nijedna druga županija to ne radi osim nas. Oni su jednostavno rekli da je to njihova odluka i da će to tako biti", rekao je Šota.

