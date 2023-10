Ovo bi vas moglo uznemiriti: U dijelu Zagreba čut će se eksplozije, MORH objasnio o čemu se radi

Zbog obuke članova pukovnije Vojne policije u vojarni 1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia u Zagrebu, od 23. do 27. listopada i od 6. do 10. studenoga, od 8:30 do 16 sati, očekuje se kratkotrajna pojačana buka, izvijestilo je u ponedjeljak Ministarstvo obrane RH.

Pukovnija vojne policije provodit će u vojarni obuku uz simulaciju eksplozije. Tijekom obuke se očekuje kratkotrajna pojačana buka, pa MORH građane moli za strpljenje i razumijevanje.