Olujno nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom zahvatilo je u nedjelju područje više županija. Vatrogasci su zabilježili više od 200 intervencija na uklanjanju posljedica nevremena, a u Dalmaciji su i se borili i s požarima na području Trilja, Makarske i Solina.

Područje nekoliko županija u unutrašnjosti Hrvatske u nedjelju je oko podneva pogodilo jako grmljavinsko nevrijeme praćeno padalinama i olujnim vjetrom. Zabilježen je velik broj intervencija na saniranju posljedica nevremena, kod uklanjanja srušenih stabala sa prometnica ili drugih površina, uklanjanje odlomljenih grana te oštećenih dijelova objekata, poput krovišta i oluka, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.



Najviše intervencija zabilježeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji, njih čak 128 u kojima je sudjelovalo 299 vatrogasaca sa 140 vozila.

U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 26 intervencija, na području Požeško-slavonske županije 10, dok su na osječko-baranjskom području zabilježene 22 intervencije na kojima je sudjelovao 131 vatrogasac s 27 vozila.





Vatrogasci Virovitičko-podravske županije zabilježili su 15, u Karlovačkoj županiji 13, a intervencije su zabilježene i u Varaždinskoj te Ličko-senjskoj županiji.

Vatrogasci JVP Gospić imali su tri intervencije, među kojima i sanaciju krovišta Gimnazije i Strukovne škole u Gospiću.

"Iako ljeto percipiramo kao vrijeme požara otvorenog prostora, naši vatrogasci nakon jakog nevremena redovito bilježe intervencije. Brzi angažman preko 650 vatrogasaca na ovim intervencijama govori o spremnosti vatrogasaca na sve izazove", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.





Vatrogasci u Dalmaciji borili se s požarima

Dok su vatrogasci na kontinentu sanirali posljedice nevremena, u Dalmaciji su se borili s požarima na području Trilja, Makarske i Solin.

U požaru otvorenog prostora Biskoga i Trilja, u predjelu Gačića glavica opožarena su 24 hektara hrastove šume i niskog raslinja. Na intervenciji je sudjelovalo 38 vatrogasaca s 11 vozila a iz zraka su djelovala po dva Air tractora Fire boss i Canadaira. Požar je lokaliziran u 19.00, a na terenu je organizirano dežurstvo tijekom noći.





Požar koji je izbio oko 17,30 u Makarskoj na području Osejava zahvatio je borovu šumu i makiju na površini od oko šest hektara. U gašenju požara sudjelovao je 91 vatrogasac s 24 vozila, a angažirana su i dva protupožarna zrakoplova Canadair pa je požar lokaliziran oko 20 sati.

Požar na području Kunčeve grede u Solinu, koji je izbio oko 20 sati, ugašen je u ponoć. Opožareno je 600 metara četvornih niskog raslinja i borove šume, a na intervenciji je sudjelovao 21 vatrogasac, a tijekom gašenja na požarištu je pronađeno tijelo mlađe muške osobe.



Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je detaljan pregled posljedica nevremena.





ŽC 112 Sisak zaprimio je 1. kolovoza od 11:25 sati preko 220 poziva građana o olujnom nevremenu koje je rušilo drveće i nosilo crijepove i druge pokrove kuća te rušilo stupove električne mreže. Bilo je više dojava o potrganim žicama električne mreže između stupova i dalekovoda.Na intervencije su izašli vatrogasci javih vatrogasnih postrojbi Sisak, Petrinja, Kutina i Novska te vatrogasci DVD-a s područja pogođenih nevremenom. ŽC 112 Sisak primljene dojave o kvarovima na električnoj mreži prosljeđivao je dispečeru HEP-a DP Elektra Sisak i HEP-a DP Elektra Križ. Prema informaciji dispečera HEP-a DP Elektra Sisak, radi se o velikim štetama na infrastrukturi HEP-a. Većina kvarova je otklonjena.Županijski centar 112 Zagreb je također zaprimio više dojava o nevremenu u Sisačko - moslavačkoj županiji. Najviše se radilo o drveću koje je palo i zakrčilo prometnice te oštećenim strujnim stupovima i kablovima. Određena mjesta su ostala bez struje, oštećeni su krovovi kuća i gospodarskih objekata. Sve dojave javljene su nadležnim službama.ŽC 112 Zagreb zaprimio je više poziva građana vezano uz posljedice nevremena koje je oko 11:30 sati prošlo dijelom Zagrebačke županije (Haganj, Vrbovečka Dubrava, Dugo Selo, Habijanovac, Križ). Najviše dojava odnosilo se na drveće koje je palo i zakrčilo prometnice, oštećene strujne stupove i strujne kablove, a u mjestu Dubrava Vrbovečka oštećeno je nekoliko desetaka kuća (popadali crijepovi, oštećeni krovovi). Dojava o ozlijeđenim osobama nije bilo. O svim dojavama obaviještene su nadležne službe.Zbog nevremena praćenog jakom kišom i vjetrom koje je oko podneva zahvatilo područje Lipika, Pakraca i Požege, došlo je do oštećenja krovova na stambenim objektima i obiteljskim kućama. Od većih objekata dignut je limeni krov na stambenoj zgradi u Pakracu i oko 50 m² krova na zgradi PU OKC u Požegi.Porušeno je na desetke stabala na D38 Požega-Pakrac između naselja Mijači i Glavica, na D47 kod naselja Dobrovac te na D69 Striježevica. Većina naselja na području Pakraca, Lipika i Čaglina ostalo je bez električne energije zbog kvarova na električnoj mreži. Na saniranju posljedica nevremena sudjelovali su vatrogasci i ekipe Elektre.

Virovitičko-podravska županija



Jako nevrijeme s olujnim vjetrom zahvatilo je oko 12:30 sati područje Županije. Ukupno je zaprimljeno 13 dojava iz cijele Županije o padu stabala preko ceste, na krov jedne kuće u Virovitici i u dvorište u Slatini. Došlo je do prekida električne mreže zbog oštećenja električnih vodova u Lugu Gradinskom (općina Gradina). U mjestu Pitomača iz gnijezda na električnom stupu zbog vjetra je pala mlada roda i ozlijedila nogu. Rodu su zbrinuli djelatnici prihvatilišta za zaštićene ptice.



Osječko-baranjska županija



Jako nevrijeme praćeno vjetrom oko 14:00 sati zahvatilo je područje Županije. Uslijed nevremena porušena su stabla na prometnice, električne vodove i krovove kuća u Osijeku, Đakovu, Belišću, Belom Manastiru, Starom Topolju, Lacićima, Malinovcu, Habjanovcima, Ladimirevcima, Selcima Đakovačkim, Velimirovcu i Klokočevcima. Zaprimljena je dojava o padu rasvjetnog stupa na osobno vozilo u Osijeku i podignutom krovištu kuće u Našicama. Nekoliko ulica je ostalo bez električne energije u Osijeku.



Na đakovačkom području srušio se 400 kV dalekovod Ernestinovo – Đakovo na prometnicu između naselja Krndija i Punitovci te je zatvoren promet. Također je došlo do pada tri dalekovoda kod groblja u Punitovcima. Na crkvi u Punitovcima urušen je dio krovišta, a primljeno je i nekoliko dojava o štetama na obiteljskim kućama. Primljene su i dojave iz Čepina o rušenju stabala na kuće i električne vodove, oštećenju krovova kuća i objekata te kvarovima na elektroenergetskoj mreži u Levanjskoj Varoši. Na intervencijama su bili vatrogasci i ekipe HEP-a, kao i djelatnici komunalnih poduzeća koji rade na otklanjanju posljedica.

Šire područje Županije (Grubišno Polje, Veliki Grđevac, Predavac, Dražica) oko 12 sati zahvatilo je olujno nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom. ŽC 112 zaprimio je preko 50 dojava građana i interventnih službi o posljedicama nevremena. Dojave su odnosile na pad stabala na prometnice, oštećene električne i telefonske vodove te oštećene objekte i osobna vozila.Po dojavama alarmirane su nadležne službe (Ceste d.d., HEP, vatrogasci). Nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama niti o posljedicama udara groma. Prema informacijama HEP-a (Elektra Križ i Bjelovar) van pogona je bilo 200 trafostanica na 12 visokonaponskih pravaca. Ne teren su izašle ekipe Elektre. Za vrijeme trajanja poremećaja bez električne energije bilo je više od 6.200 korisnika.

Zbog pojačanog vjetra na području županije došlo je do pada grana i drveća na električne vodove. U popodnevnim satima došlo je do rušenja dva stupa na prugu Sv. Ivan Žabno - Bjelovar (između postaja Sv. Ivan Žabno i Cirkvena). Dispečer HŽ je izvijestio da je došlo do pada stabla na prugu između postaja Kloštar Podravski - Bjelovar.Grane koje su bile na pruzi uklonili su strojovođa i osoblje vlaka, zastoja i materijalne štete nije bilo. Uslijed vjetra bez struje je bilo nekoliko mjesta koja su u nadležnosti Elektre Bjelovar. Koprivnica i bliža okolica bili su bez struje pet minuta zbog ispada zaštite u 110 kV trafostanici Koprivnica 1.Uslijed olujnog vjetra koje je oko 15:00 sati zahvatilo područje općine Sveti Đurđ nastala je šteta u osam domaćinstava. Oštećeno je sedam krovišta na obiteljskim kućama, tri gospodarske zgrade i tri osobna vozila, na saniranju šteta bili su angažirani vatrogasci DVD Sv. Đurđ, DVD Hrženica, DVD Komarnica i DVD Karlovec. Nema informacija o ozlijeđenim osobama.Za vrijeme nevremena nije bilo problema u elektro i vodoopskrbi. Područje Hrženice iza 18 sati obišla je načelnica Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, gdje se susrela s voditeljem Službe za prevenciju i planiranje Područnog ureda civilne zaštite Varaždin koji ju je informirao o stanju na terenu i poduzetim aktivnostima.

Oko 13 sati jak vjetar praćen kišom zahvatio je dijelove Županije, izazvao je prekide u opskrbi potrošača električnom energijom u više naselja na području općine Cernik i Podcrkavlje te u pojedinim dijelovima Slavonskog Broda. Došlo je do rušenja drveća na prometnice: Slavonski Brod (dvije lokacije), cesta Donji Rogolji - Okučani, cesta Brodski Stupnik - Lovčić, Novo Topolje - Trnava, u naselju Kindrovo, Oriovac.Vjetar je otkinuo lim s krovišta objekta u Brodskom Stupniku. Područje Slavonskog Broda zahvatio je oko 20:35 sati jači vjetar praćen kišom. ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je nekoliko poziva vezano uz nestanak električne energije, pad nekoliko crijepova s krova kuće te pad stabla pored ceste.Zbog nevremena na pojedinim dijelovima Županije dolazilo je tijekom dana do kvarova i nestanaka električne energije. Zaprimljeno je nekoliko poziva o oštećenju električne zračne mreže (stupovi, žice), o čemu je odmah obaviješten HEP Karlovac. ŽC112 Karlovac imao je nekoliko poziva vezanih uz padanje drveća na prometnice, o čemu su odmah obaviještene žurne službe koje su intervenirale.Prema informacijama dispečera HEP Karlovac, tijekom dana je dolazilo do povremenog nestajanja napajanja 10 kV-a postrojenja na širem području Cetingrada i Slunja (DV 10 kV Vojišnica, DV 10 kV Podmelnica, DV 10 kV Kamenica) zbog nevremena i jakog vjetra, a samim time i do prekida napajanja električnom energijom potrošača na tom području (oko 2.500 korisnika).

Krapinsko-zagorska županija



ŽC 112 Krapina je u vremenu od 15:55 do 20:26 sati zaprimio sedam dojava u vezi nestanka električne energije uzrokovanih pojačanim vjetrom i kišom, iz Andraševca, Domahova, Zaboka, Repovca, Komora Začretskog, Lepe Vesi i Pavlovca Zabočkog. Sve kvarove dežurne ekipe HEP-a su otklonile.



Istarska županija



Nevrijeme praćeno vjetrom oko 18:30 sati zahvatilo je dio središnje Istre prema zapadu (Grdo Selo, Trviž, Škropeti, Fabci, Gambetići, Vežnaveri). Zaprimljeno je desetak dojava građana o srušenim stablima i granama na prometnicama, jedna dojava o padu stabla na krov obiteljske kuće u Vežnaverima te dojave o padu nekoliko stabala na osobne automobile u Trvižu. O navedenim događajima obaviješteni su vatrogasci, policija i djelatnici Istarskih cesta koji su sanirali posljedice nevremena.