HGSS je na svom Facebook profilu objavio kako su jučer pokrenuli opsežnu potragu koja je trajala više do 12 sati da bi se na kraju pokazalo da se radilo o ljudskom nemaru te potraga uopće nije bila potrebnna.

HGSS-ova stanica Makarska jučer je naime od centra 112 zaprimila poziv da se na predjelu iznda Kotišine u Makarskoj odašilje poziv u pomoć. Radilo se o uređaju koji emitira radio valove,a u njegova točna lokacija utvrđena je uz pomoća HAKOM-a. Na kraju se ustanovilo kako se radilo u ljudskom nemaru te potraga nije bila potrebna.

"HGSS stanica Makarska objavila je na svom Facebook profilu da su jučer pokrenuli opsežnu potragu koja je trajala 12 sati i u kojoj su sudjelovali spašavatelji iz Makarske i Splita, a uključio se i HAKOM da bi se na kraju pokazalo da se radilo o ljudskom nemaru i da potraga uopće nije bila potrebna.

Lažni ili neopravdani pozivi u pomoć, nekoga mogu stajati života, trošiti vrijeme i ljudske resurse. Dok jedni to shvaćaju kao igru i zabavu, mi u HGSS-u svaki poziv u pomoć shvaćamo jako ozbiljno i pristupamo profesionalno i temeljito. Kada spravica poput ove na slici, dođe u krive ruke, na noge digne nekoliko službi poput Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru, Centar 112, Kontrolu zračne plovidbe, policiju i Hrvatsku gorsku službu spašavanja.

Naime, HGSS Stanica Makarska zaprima poziv od centra 112 kako se na predjelu iznad Kotišine u Makarskoj, odašilja signal poziva u pomoć, SOS. U jutarnjim satima prva ekipa koju čine pripadnici Stanice Makarska, izlazi na teren. Nakon izvida dronom, dio članova kreće u potragu po planinarskim stazama. U popodnevnim satima, pridružuje se i tim spašavatelja iz Stanice Split. Kako se radi o uređaju koji emitira radio valove, u pomoć je pozvana i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM. Uz njihovu pomoć, uređaj je brzo lociran, te se ustanovilo kako se radi u ljudskom nemaru. Nakon skoro 12 sati, potraga je završila", priopćili su iz HGSS-a.

Za dodatno objašnjenje obratili smo se pročelniku makarskog HGSS-a Anti Kukavici koji je kazao kako je riječ o uređaju koji se inače kupuje u specijaliziranim trgovinama te se uz njega veže identifikacijski broj i ime osobe koja ga je kupila. Ipak, ovog puta to nije bio slučaj, obzirom da je uređaj osvojen na nagradnoj igri.

"Riječ je o osobnom uređaju za lociranje i on bi trebao imati svoj identifikacijski broj koji se veže uz ime osobe kod koje je prijavljen. Jučer to nije bio slučaj jer je korisnik uređaj osvojio na nagradnoj igri na skijalištu u inozemstvu. Zato nismo mogli znati tko je aktivirao uređaj, a na kraju se ispostavilo da ga je vlasnik slučajno uključio jer nije znao rukovati njime. Uređaj je ostavio u ormaru u sobi i on je svakih sat vremena odašiljao poziv u pomoć. Izašli smo na teren, no nismo mogli pronaći točnu lokaciju sve dok na teren nije izašla ekipa HAKOM-a. Oni su utvrdili da je uređaj u kući, a ne dva kilometra dalje u planinama, kao što su nama prvotno pokazivale koordinate", kaže Kukavica.