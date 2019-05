Hrvatska gorska služba spašavanja poslala je turistima ozbiljno upozorenje pred sezonu. Napravili su to na njima svojstven, humorističan način i njihov tvit već je ''zapalio'' društvenu mrežu.

Pred nama je još jedna ljetna sezona i dolazak turista. Mnogi od njih već su pokušali planinariti po Velebitu u japankama ili plutati na vjetrovitom i valovitom moru na luftiću.

Ogroman broj turista koji su ''lekciju'' učili na svojim pogreškama spasili su HGSS-ovci. No i nakon višegodišnjih upozorenja uvijek se pojave optimistični i ''hrabri'' turisti koji će krenuti u ''avanturu'' i završiti pozivanjem upomoć.

Upravo njima namijenjeno je ozbiljno upozorenje koje je Hrvatska gorska služba spašavanja objavila na Twitteru. HGSS je, kao i uvijek, to odradio na njima svojstven i originalan način.

"Dragi turisti

Ako se zbilja ne možete suzdržati:

1. Napišite na to svoje ime i prezime

2. U slučaju hitnoće zovite 112

3. Neka vas čuvaju delfini"

Osim toga, na fotografili ružičastog ''luftića'' u obliku mrtvačkog sanduka još je poruka: "Dragi turisti, tvitnite nas ako postoji život nakon smrti".

Dear Tourists

If you really can`t hold back:

1. Put Your name & address on

2. In case of emergency call 112

3. May the dolphins be with You#HGSS #Deartourists pic.twitter.com/VvTxf8EgCB