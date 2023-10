Svinjokolja u Slavoniji već je počela: "Zaklat ćemo što moramo da imamo mesa u zamrzivaču, da imamo što jesti"

U slavonskim selima nenadani je radni vikend jer ovaj posao inače se radi zimi kad su temperature niske.

"Nismo bas zadovoljni što to radimo, ali eto primorani smo. Moramo staviti u zamrzivač da imamo što jesti. Da nam ne propadne", rekao je Predrag Budalić.

Svinjokolje su uranile odlukom Vlade Republike Hrvatske jer se u susjednim mjestima kuga proširila.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić upitala je Budalića misli li da je to posljednje klanje u njegovom dvorištu na što je on odgovorio: "Ja se iskreno nadam da nije. Ne bi bilo ni pošteno, ni dobro, ni za cijelu Slavoniju. Ako to ukinu, ne znam što reći. Nadam se da to nije sve politika da je bolest."

I mještani obližnjih općina uskoro će oštriti noževe. U strahu su da će i u njihovim dvorištima biti isti scenarij.

"Napravit ćemo isto. Zaklat ćemo što moramo da imamo u zamrzivaču mesa, što bude biće", poručio je Slobodan Borjat.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

