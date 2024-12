Završno obraćanje Branke Lozo: "Pri kraju kampanje svjedočimo još jednom skandalu"

Na završnom obraćanju predsjedničke kandidatkinje Branke Lozo ispred stranke Dom i Nacionalno okupljanje (DOMiNO), kandidatkinja je istaknula ključne probleme vezane uz aktualni međunarodni skandal koji uključuje mađarski atlas s teritorijalnim pretenzijama prema Hrvatskoj, stoji u priopćenju stranke.

"Pri kraju kampanje svjedočimo još jednom međunarodnom skandalu na koji bih htjela ovdje upozoriti. Riječ je o mađarskoj provokaciji s atlasom koji je Ištvan Balog, stalni predstavnik Mađarske pri UN-u, poklonio drugim članovima NATO saveza kao božićni poklon. U tom atlasu prikazana je 'Velika Mađarska' sa znatnim teritorijem Hrvatske, čak i do Rijeke'', poručila je Lozo.

Predsjednička kandidatkinja naglasila je kako skandal nije samo u postojanju spornog atlasa, već i u šutnji hrvatskih vlasti na ovu provokaciju. "Moje pitanje sada nije samo postojanje tog skandala, već i drugi koji se odnosi na hrvatske vlasti, na predsjednika Vlade i predsjednika države. Zašto o svemu tome šute? Zašto ne brane suverenitet Hrvatske i hrvatske nacionalne interese?"

Iz Ministarstva vanjskih poslova stiglo je objašnjenje kako hrvatski predstavnik pri NATO-u, Mario Nobilo, nije prijavio nikakav skandal ni provokaciju. "Zašto nije prijavio? Zašto svi o tome šute? Hrvatska s Mađarskom ima prilično neugodna iskustva iz ne tako davne prošlosti.", podsjetila je Lozo na povijesne kontekste hrvatsko-mađarskih odnosa.

"Znamo svi da je Lajos Kossuth negirao postojanje hrvatskog naroda u cijelosti, no Ban Jelačić je pokazao tko su Hrvati. Nažalost, nakon njega uslijedilo je razdoblje Héderváryja, koji je također negirao postojanje hrvatskog naroda, uveo mađarski kao službeni jezik i davao veća prava srpskoj manjini nego hrvatskom stanovništvu. Zar ne radi i Viktor Orban danas slične stvari? Zar ne šuruje i on sa Srbijom, s kojom Hrvatska još nema riješena pogranična pitanja?", zapitala se Lozo.

Lozo je podsjetila i na vlastiti početak kampanje na Šarengradskoj adi, simboličnom teritoriju čije pitanje nije riješeno. "Ako niste u stanju braniti hrvatski suverenitet, hrvatske granice i interese, recite to javno hrvatskom narodu. Izbori su za dva dana i hrvatski narod ima izbor izabrati predsjednicu koja će znati rješavati ova pitanja i kojom će se ponositi cijela Hrvatska."

Lozo je izrazila zadovoljstvo tijekom kampanje, ocijenivši je kratkom, ali učinkovitom. Smatra da su uvjeti za izbore pozitivni i optimistični te naglašava da nije posezala za udarcima ispod pojasa jer to nije njezin stil. Nadalje, istaknula je kako bi u slučaju mađarskog atlasa kao predsjednica reagirala diplomatski, pozvala mađarskog veleposlanika na konzultacije i poslala jasnu suverenističku poruku.

''U najmanju ruku bi pozvala veleposlanika na konzultacije, te uputila diplomatsku notu reagiravši suverenistički. Imali smo već slučaj gdje je Viktor Orban krenuo s provokacijom sa slikom 'Velike Mađarske' šaleći se na nekoj nogometnoj utakmici, na što su naši političari rekli - ma dobro, to je nogomet, to nije ozbiljno. Čovjek je vidio da mi ne reagiramo i išao je dalje. Što trebamo dočekati da bi se netko pokrenuo u Hrvatskoj? To su hrvatski dužnosnici, ali nisu hrvatski domoljubi i to treba promijeniti'', jasna je bila Lozo.

Pročitajte i ovo kava i tužbe VELIKA GALERIJA Pogledajte fotografije s konferencije Nikice Jelavića

Pročitajte i ovo objava na društvenim mrežama VIDEO Stigao je odgovor na presicu Nikice Jelavića: "O krunskom dokazu već smo govorili"