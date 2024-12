Nikica Jelavić održao je dugoočekivanu konferenciju za medije na kojoj se očekivalo da će iznijeti detalje o spornoj kavi s Milom Kekinom, suprugom presjedničke kandidatkinje MOŽEMO! Ivane Kekin.

Međutim, Jelavić je samo pokazao poruku koju je poslao Kekinu i rekao da se nije lažno predstavio optužujući Milu Kekina da laže.

"Ako laže koza ne laže rog. On je mene zvao nakon SMS-a. On je birao tajming i mjesto sastanka, jer meni se oko tog slučaja stvarno nije žurilo. Zašto prešućuju taj SMS. Zašto taj SMS prešućuju? I Mile Kekin i MOŽEMO? Pitajte zašto su to prešućivali. Iznenadit će se mnogi kad sve izađe na vidjelo", rekao je Jelavić.

No, na pitanja novinara nije želio odgovarati ostavljajući sve za sudnicu. Samo je potvrdio da ga Mile Kekin dobro poznaje.

Najbolje trenutke s konferencije pogledajte u fotogaleriji.

Pročitajte i ovo nećak i stric FOTO Nikica Jelavić na presicu doveo Nikicu Jelavića: "Možete li tako nešto zamisliti?"

Pročitajte i ovo objava na društvenim mrežama VIDEO Stigao je odgovor na presicu Nikice Jelavića: "O krunskom dokazu već smo govorili"