Još se ne zna čije će borbene avione Hrvatska kupiti. Saborskom Odboru za obranu prezentirane su sve četiri ponude - izraelska, švedska, američka te grčka. Dobili su i mišljenje stručne skupine kojeg su jednoglasno podržali, no nitko još ne želi otvoreno reći koga je predložila stručna skupina.

Koji ponuđač im je najprihvatljiviji, a time i i za državu financijski isplativ, ne otkriva ni ministar obrane Damir Krstičević. Novinarima je nakon sjednice Odbora rekao da sada slijedi druga faza, sjednica Vijeća za obranu, a nakon toga i konačna odluka Vlade.

Spekulira se da se prednost daje izraelskoj ponudi za rabljene F-16 i to ponajprije zbog cijene jer je, navodno, dosta jeftinija od ponude švedskog Saaba za Gripen, no to nitko javno ne želi potvrditi.

Novinari su Krstičevića izravno upitali ide li pred Predsjednicu i premijera s izraelskom ponudom, no on je izbjegao izravno odgovoriti. "Idem kod Predsjednice i premijera s pozitivnim mišljenjem, jednoglasnim, saborskog Odbora za obranu", rekao je Krstičević nakon sjednice Odobra koja je iza zatvorenih vrata trajala više od dva sata.

Krstičević je najavio da će javnosti prezentirati sve četiri ponude nakon što Vlada donese odluku o nabavci. Nabrojao je ključne točke kod donošenja odluke - tip aviona, njegova cijena (za koju je rekao da mora biti "priuštiva") te je naglasio da mora doći i do strateškog partnerstva.

"Znači, partner koji će nama dati priliku, odnosno koji će investirati u Hrvatsku. Da ovaj projekt nije samo trošak, nego da je on i prilika za veću zaposlenost, za novu tehnologiju, tehnička znanja koja su potrebna", rekao je Krstičević.

Igor Dragovan (SDP), predsjednik Odbora, također je bio dosta suzdržan nakon sjednice, rekavši da je prezentacija stručne skupine bila apsolutno iscrpna te da je postupak visoko transparentan.

"Financijski aspekti ponude će se još odlučivati i donijet će se konačna odluka. Sigurno da bismo svi željeli ono što je najbolje, a najbolje je i najskuplje. Možete kupiti ono što si možete priuštiti, a da to ne utječe na ostali razvoj Oružanih snaga i proračun RH", rekao je Dragovan.