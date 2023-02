Zatvorena je autocesta A6 od Delnica do Rijeke i obrnuto za sve skupine vozila. Najnovije detalje otkriva reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga koja je među posljedjnima uspjela proći Sveti Rok.

Situacija u Gorskom kotaru nije dobra. Stanje se s dolaskom noći dodatno pogošalo. Autocesta A6 od Delnica do Rijeke i obrnuto zatvorena je za sve skupine vozila, a starom cestom od Rijeke prema Gorskom kotaru ne mogu prometovati kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama.



"Trenutno su udari vjetra 34m/s, to je negdje oko 120km/h", otrkio je voditelj TJ Delnice Valentin Crljenko te dodao "S obzirom na okranski vjetar došlo je i do zatvaranja dionice na dijelu između čvora Delnice i čvora Kikovice. Trenutno se do čvora Delnice vozi autocestom, a od čvora Delnice do čvora Rijeke u oba smjera alternativnim pravcem državne ceste".

Na cestama se radi kao na traci, "Naši svi kapaciteti su cijelo vrijeme od sinoć od 22h na cesti. Kamioni se ne gase, vozači se samo mijenjaju i radimo u punom kapacitetu", rekao je Crljenko, ali i apelirao na vozače koji će sutra prometovati tim pravcem: "Sutra je ponedjeljak i velik je promet na ovom dijelu autoceste pa stvarno treba provjeriti kakvo je stanje na cestama: autocestama, državnoj cesti. Vozači neka svakako krenu prije stanje na put da ne bi žurili i napravili sebi veću štetu".

Novinarka Valentina Baus saznala je što se događa u Hrvatskom autoklubu gdje ljudi konstantno zovu na telefone jer traže alternativne linije iz unutrašnjosti prema moru.

Ivana Mišlov iz HAK-a naglasila je probleme u prometu: "Nažalost, vremenski uvjeti su takvi kakvi jesu. Ne postoji alternativan cestovni pravac iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti. Što se Rijeke tiče i istarskog dijela imamo alternativu za osobna vozila, autocestom Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i zatim starom cestom. Može se doći do Senja, a od Senja prema Zadru nema pravca.“

Veliki problem su neoprezni vozači koji nisu pratili prognote i krenuli na put. "Neki stoje već satima u koloni. Imamo kaos na cestama između unutrašnjosti i Dalmacije. Apeliramo ljudima da ne kreću na put. Očekuje se smirivanje vjetra tijekom sutrašnjeg prijepodneva", dodala je Mišlov.

U Gračacu je otvoren prihvatni centar za putnike koji su zapeli u prometu.

