Ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara komentirala je kritike upućene organizaciji: "Najviše me smetaju oni što njurgaju, a nisu bili na igrama..."

Jubilarne 75. Dubrovačke ljetne igre u nedjelju navečer će se i službeno zatvoriti. U 47 festivalskih dana publika je uživala u dramskim, glazbenim i brojnim popratnim programima. Organizatori kažu potrudit će se da iduće izdanje bude još bolje, ali – traže i više financija.

Najveći uspjeh ovog festivala je suživot kulture s turizmom, zaključili su predstavnici Županije i Grada.

Uskoro kreću i pripreme za sljedeće, 76. Dubrovačke ljetne igre. Na završnoj konferenciji za medije moglo se čuti i kako bi se s više novca moglo postići i dosta više.

Resorna ministrica obećala je osigurati dodatna sredstva iduće godine. Ove godine Dubrovačke ljetne igre dobile su 17 posto veći iznos nego prošle godine, a prodaja ulaznica porasla je za oko 30 posto.

Budžet ovogodišnjih igara kao i kritike za Dnevnik Nove TV komentirala je Ivana Medo Bogdanović, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara.

"Raspolagali smo s dva milijuna i 50 tisuća eura. Svako pojačanje budžeta znači i jače zvijezde, no broj programa ne može rasti s obzirom na veličinu grada. Ovo je maksimum koji mi produkcijski možemo podnijeti u jednom malom gradu", rekla je Medo Bogdanović.

"Ne može se svima sve svidjeti. No, ja sam za to da ljudi komentiraju. Nikad se ne ljutim na kritike onih ljudi koji su zaista bili u gledalištu. Najviše me smetaju oni, što mi kažemo, što njurgaju, a nisu bili na igrama. Svaki program nađe svoju publiku", rekao je ravnateljica.

