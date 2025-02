Zastupnik tražio da mu se skine imunitet, ali je odbijen: Sabor će pak odlučivati o imunitetu drugog zastupnika

Saborsko Mandatno imunitetno povjerenstvo (MIP) u utorak će odlučivati o zahtjevu nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića da mu skine zastupnički imunitet, te o zahtjevu privatnog tužitelja da skine imunitet zastupniku Željku Lackoviću (Nezavisni).

Jurčević je sam tražio da mu MIP, odnosno Hrvatski sabor, skine imunitet kako bi ga mogao progoniti ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, no vrlo je vjerojatno da mu neće biti udovoljeno.

Jurčević, naime, nije ovlašten sam podnositi takav zahtjev, a ni sud, ni Fuchs nisu tražili da mu se skine imunitet, objašnjavaju u MIP-u u kojemu ne znaju pojedinosti odnosa između zastupnika i ministra.

Kad je pak riječ o slučaju Željka Lackovića, privatni tužitelj traži da mu se skine imunitet kako bi ga pravno gonio, a nakon što je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) rješenjem odbacilo kaznenu prijavu protiv njega.

Prema dostupnim informacijama, privatni tužitelj Zdravko Vrljić, kazneno je, zbog trgovanja utjecajem, prijavio pet osoba, a u njegovoj prijavi je Lacković drugooptuženi.

Ako je DORH rekao da u tome nema dovoljno elemenata, onda MIP, prema dosadašnjoj praksi, ne predlaže skidanje imuniteta, podsjećaju iz MIP-a.

I dok će se Lackovićev predmet, nakon MIP-a naći i pred Saborom, to neće biti slučaj sa Jurčevićevim, on neće ići na plenarnu sjednicu, jer ne udovoljava formalnim uvjetima za to.

