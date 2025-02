Turudić: "U slučaju Jadrolinija postoji kaznena odgovornost"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je za Dnevnik Nove TV komentirao dojave o bombama koje su poslane hrvatskim školama, kao i navode da su u porukama bile islamističke prijetnje.

"Imamo saznanja. Mi intenzivno pratimo kako pojave maloljetničkog nasilja, tako i radikalizaciju među mladim ljudima, u ovom slučaju radikalizacijom islamizmom. Na tome intenzivno rade sigurnosne službe, Ministarstvo unutarnjih poslova i uredno nas obavještavaju. To je nažalost trend u cijeloj Europi i naravno da je dotakao i nas", rekao je Turudić u razgovoru s reporterkom Sabinom Tandarom Knezović.

Za sada nema konkretnih saznanja o krivcu ili krivcima.

"Mislim da je 16 škola u pitanju i to je u četvrtak bilo. Bit ćemo pametniji za nekoliko dana", napomenuo je.

Ima li kaznene odgovornosti zbog Jadrolinije?

Komentirao je i uhićenje bivšeg gradonačelnika Županje Davora Miličevića.

"Radi se o trgovini utjecajem i pogodovanju. Protiv njega je pokrenut postupak jer postoji osnovana sumnja da je za Grad nabavljao kulene iz jedne obližnje mesnice i tako potrošio par stotina tisuća kuna. Radi se o bivšem gradonačelniku HDZ-a, ne SDP-a, i valja napomenuti da je inkriminiran za razdoblje od 2013. do 2021. godine. To upućuje na to da se i ovdje radi o kosturima iz ormama koje moram vaditi otkad sam stupio na dužnost", objasnio je Turudić.

Tandara Knezović ga je pitala i o slučaju SDP-ovca Vojka Orbsnela jer je na obavijesne razgovore pozvano više zaposlenika iz doba njegova mandata na mjestu gradonačelnika Rijeke.

"DORH ne radi po stranačkim i političkim kriterijima. To što neki pojedinci pričaju da priznaju samo sud svoje partije nas ne zanima. Mi radimo po zakonu i vodit ćemo postupke protiv bilo koga ako postoje sumnje da je počinio kazneno djelo. U navednom slučaju se 15 godina provode izvidi. Sad je to intenzivirano. Radi se isto tako o kosturima iz ormara", odgovorio je Turudić.

Čelnik DORH-a se zbog tragedije u Jadroliniji sastao s tužiteljima iz Rijeke te odgovorio na pitanje ima li kakve kaznene odgovornosti zbog smrti radnika.

"Vidjet ćemo. Odluku ćemo donijeti sljedeći tjedan u Županijskom državnom odvjetništvo u Rijeci. Sad su dovršena vještačenja, pročitali smo izvješća i ima još nekoliko izvida, ali mislim da će Županijsko državno odvjetništvo u četvrtak ili petak donijeti odluku", rekao je te dodao da misli da će biti kaznene odgovornosti, ali da je sada prerano za otkriti više detalja.

Slučajevi bivših ministara

Osvrnuo se i na mogućnost pokretanje istrage o bivšem ministru Josipu Dabri.

"To je iznimno opsežan predmet radi velikog broja potrebnih izvida, radi potrebe analiziranja niza komunikacijskih podataka, istraživanja mobilnog telefona, audio i videozapisa. Čim to završi, mi ćemo donijeti adekvatnu odluku. Sad stvar nije u kontroli DORH-a, nego je to posao koji obavlja policija. To je zahtjevan posao i nadam se da će sve biti dovršeno u nekom razumnom roku", poručio je Turudić.

Tandara Knezović ga je pitala znači li to da je Dabro bio aktivan na mobitelu.

"Zaključite sami. Ima puno podataka u tom mobitelu. Ima i videozapisa, objavljeni su i u medijima", pojasnio je te odgovorio na pitanje je li Dabro rekao čiji je kalašnjikov s kojim se snimao: "Ništa nije rekao. Gospodin Dabro nije dao izjavu. Mislim da se ne zna čiji je kalašnjikov."

Komentirao je i slučaj još jednog bivšeg ministra – Vilija Beroša.

"DORH je napravio 95 posto svoga posla. Sad se rade analize mobitela, potrebno je ispitati još tri svjedoka u Srbiji i tri svjedoka u Austriji. Kada to bude gotovo, mi ćemo biti spremni za donošenje odluke", objasnio je te dodao da ne zna gdje je Hrvoje Petrač: "Očito nije u Hrvatskoj. Morate pitati službe znaju li gdje je."

Je li ga Milanović pozvao na inauguraciju?

Ustvrdio je da "nije higijenski" da Krešimir Rotim, koji je kao i Beroš upleten u aferu Mikroskopi, dođe na doček hrvatskih rukometaša.

"Mislim da je organizator učinio propust, a učinio ga je i sam gospodin Rotim. Respektirajući presumpciju nevinosti koja važi za njega, kao i za sve druge, mislim da nije u redu da na takav skup dođe čovjek protiv kojeg se vodi kazneni postupak", istaknuo je.

Otkrio je i je li ga predsjednik Zoran Milanović pozvao na inauguraciju.

"Nije. Suze mi naviru na oči, a riječi mi zastaju u grlu od žaljenja što me Milanović nije pozvao na stranački dernek svojih sljedbenika", zaključio je glavni državni odvjetnik.

