Zastrašujuća makljaža u centru Pule! Gradski vijećnik palicom napao poduzetnika: "Prijetili su nam ubojstvom..."

U srijedu u kasnijim jutarnjim satima je u centru Pule izbila tučnjava u kojoj je sudjelovao gradski vijećnik s Nezavisne liste Filipa Zoričića Kristijan Biteri.

Riječ je o dugogodišnjem sukobu između obitelji Biteri i Čivljak koje na površini na kojem je izbila tučnjava imaju poslovne prostore i stanove. Sukob je u srijedu eskalirao, a povod tučnjave su bili klima uređaji na zgradi.

U tučnjavi je sudjelovalo barem pet osoba, muškaraca i žena, koji su udarali nogama i šakama, a i predmetima poput vaze za cvijeće i palice. Svemu su svjedočili susjedi, vlasnici trgovina, prolaznici i turisti.

Uvidom u videozapis makljaže, Istarski javlja da se jasno vidi da Biteri rukom, ali i palicom udara jednog muškarca, točnije B.Č.-a, susjednog poduzetnika. Na snimci se vidi da u jednom trenutku Biteri ulazi u jedan poslovni prostor te se vraća s palicom u ruci, zadaje udarac u nogu B. Č.-u, pa se povlači natrag u isti prostor.

Sudeći po snimci, u tučnjavi su sudjelovali Biterijev brat, otac i sestra od B.Č te nekoliko drugih muškaraca.

B.Č je ispričao za Istarski da je Biteri postavio klima uređaj na njihovu zgradu bez dopuštenja, a kada su se usprotivili, Biteri ih je sa drugim sudionicima napao.

"U drugoj ruci je imao nešto metalno što je nalikovalo na nož. To nije bilo pretjerano vidljivo, no primijetio sam, a primijetila je i moja sestra. Moj otac ima 70 godina. Prijetili su nam ubojstvom. Konkretno, Kristijan Biteri mi je rekao da će me ubiti, pa onda je isto ponovio i mom ocu. Što se tiče ozljeda, ja imam frakturu nosa s pomakom i još nekoliko lakših ozljeda", rekao je B. Č., pokazujući nalaze iz OB Pula.

