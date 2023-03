Izbjegnut je najgori scenarij u smislu recesije, no cijene hrane i dalje rastu, a u Hrvatskoj se govori o novom valu poskupljenja. Ekonomski analitičar Andrej Knez za DNEVNIK.hr pojašnjava zašto je to tako. Također prognozira kada bi divljanje cijena trebalo prestati, odnosno koji preduvjeti moraju biti ispunjeni za to.

U četvrtom tromjesečju 2022. BDP je realno veći za 4% u odnosu na isto tromjesečje 2021. Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2022. realno veća za 3,1% u odnosu na isto tromjesečje 2021, objavio je DZS u utorak.

Ekonomski analitičar Andrej Knez pojašnjava da se rast BDP-a u zadnje vrijeme pokazuje snažnijim nego što se smatralo donedavno ne samo u Hrvatskoj nego i većine Europe i to prvenstveno zbog manje nepovoljnih utjecaja energetske krize.

"Naime, svjedoci smo neuobičajeno toplih zimskih mjeseci, što je dozvolilo manje redukcije potrošnje energije u najvećim europskim industrijskim područjima.

Isto tako, EU je vrlo dobro pripremila zalihe plina za zimu, što je zajedno sa manje potrošnje svih energenata omogućilo ublažavanje pritiska na rast cijena energenata.

Manji rashodi za energente su omogućili kompanijama na širem europskom području na više potrošnje na ostale poslovne komponente i time ojačalo ukupnu gospodarsku aktivnost, odnosno spriječilo oštrije otklizavanje u tehničku recesiju. Bitno je napomenuti i državnu potrošnju, koja je dodatno ojačala i isto tako pružila podršku cjelokupnom ishodu BDP-a", pojasnio je Knez.

U smislu gospodarskih očekivanja, fokus prebacuje na drugu polovicu godine, kada se, kaže, očekuje materijaliziranje sve više efekata monetarnog stezanja Europske centralne banke (ECB-a).

"Više kamatne stope znače skuplje kreditiranje, koje će zajedno sa percepcijom visoke inflacije tijekom narednih godinu-dvije oslabiti investicije kompanija i potrošnju kućanstava.

To neminovno znači da će u prosjeku realni BDP ove godine stagnirati u odnosu na prošlu godinu, a u ekonomskim pogledima je to loše jer se time produbljuje silazni trend gospodarske aktivnosti. Dva faktora će kod nas ipak spriječiti produbljivanje krize – prvi je tržište rada, a drugi državna potrošnja.

Naime, zbog negativnih demografskih trendova, ponuda na tržištu rada je dosta slaba, što znači da će stopa nezaposlenosti i pružiti podršku potrošnji kućanstava.

Državna potrošnja će se očitovati kroz više kanala poput investicija financiranih iz EU fondova te podrške gospodarstvu za ublažavanje energetskog cjenovnog udara. Iz srednjoročnih pogleda, nije za očekivati značajnije jačanje gospodarske aktivnosti niti iduće godine, jer će se još manifestirati efekti monetarnog stezanja ECB-a", napomenuo je.

Građani i dalje kupuju, pa trgovci baš i nemaju razloga pretjerano spustiti cijene - tako bi ukratko glasilo jedno od objašnjenja zašto cijene i dalje divljaju.

"Najave dodatnih poskupljenja ne iznenađuju zbog ranijih informacija da nisu svi proizvođači ni trgovci u potpunosti prenijeli dotadašnje poraste ulaznih troškova na konačne cijene prema kupcima.

Nova drastična poskupljenja: Ovo je popis kompanija koje dižu cijene svojih proizvoda

Povoljniji nego ranije očekivani ishod gospodarske aktivnosti također ide u prilog rasta cijena, jer nema dovoljnog slabljenja potražnje koje bi djelovalo suprotno na potrošačke cijene.

Pogledajmo fundamente za potrošnju kućanstava – čak i nakon prilagodbe za porast potrošačkih cijena, plaće i štednje su još uvijek više nego prije pandemije, a pogoršanje tih fundamenata će se tek materijalizirati u ostatku godine. Tek onda je za očekivati efekte koji će sa strane potražnje od privatnog sektora obuzdavati potrošačke cijene.

Već 23. mjesec zaredom: Opet rastu cijene industrijskih proizvoda

Treba napomenuti i da je, unatoč medijskim napisima, promjena cijena u siječnju bila više-manje u skladu sa višegodišnjim prosjekom promjene cijena za taj period", rekao nam je ekonomski analitičar Andrej Knez zaključno.