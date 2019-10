Hrvatsku su u ponedjeljak potresle dvije pljačke: U dubrovačkoj zračnoj luci i pored Osijeka. Istražili smo kojom opremom raspolažu zaštitari i kako prijenos novca treba izgledati.

Oko 90.000 eura oteli su u ponedjeljak pljačkaši zaštitaru u dubrovačkoj zračnoj luci. Nekoliko sati kasnije, u dvojicu zaštitara koji su prolazila cestom pored šume između Koprivna i Hrastina pucali su razbojnici. I oteli im novac.

Tek treba utvrditi je li bilo sigurnosnih propusta u ovim pljačkama. No kako zapravo prijevoz novca treba izgledati?

Blindirani automobili, motorole, oružje, kovčeg koji bojom uništava novac. To su rekviziti koje viđamo u filmovima. No zaštitari s njima rade svaki dan. Najčešće prenose novac.

"Izgleda kao svaki drugi kovčeg, no srce tog kovčega je elektrokemijska zaštita. Postoje dva ključa. Jedan ključ je kod nas, mi zaključavamo. S drugim ključem suzaključavaju u svakoj trgovini posebno", kako izgleda kovčeg za prijenos novca objašnjava Igor Steljić iz odjela pratnje novca u jednoj zaštitarskoj tvrtki.



Pa ako do prepada dođe - pljačkaši kovčeg mogu otvoriti samo silom. A onda... "Kad elektrokemijska zaštita eksplodira, uništava novac u potpunosti. Toplinski i bojom", dodaje Steljić.

Novac bude obojen i više nije iskoristiv jer je jasno otkud je potekao. "Ne može se oprati, ne može se isprati niti očistiti. Čak ga se i toplinski uništi2, kaže Steljić.

No kako do prepada uopće ne bi došlo postoji niz pravila o prijevozu novca. Ovisno o količini, novac se prevozi u običnom ili blindiranom vozilu.



"„Kad se prevozi iznad 800.000 kuna obavezno su tri zaštitara. Jedan je vozač, koji nikad ne izlazi iz blindiranog vozila jer se tamo nalazi više novca. Oni odlaze s jednim kovčegom ili spremnikom kod klijenta po novac, a vozilu je već novac koji je prikupljen", kaže, a na pitanje koliko se zna prevoziti, odgovara: "Samo je nebo granica".

Za to vrijeme, dvoje drugih kolega zaduženi su za prijenos novca. Jedan nosi kovčeg, drugi pazi na sve eventualne ugroze.

"Dečki kad se vraćaju prema njemu, putem sredstva veze javljaju 'tu smo, otvori nam'. Kad ih vidi, kad su na metar, dva od njih, onda tek otključava vrata", kaže.

S običnim automobilima može se prevoziti sve do 800.000 kuna. Dovoljna su dva zaštitara, a ako je riječ o manje od 150.000 kuna, onda je taj novac odgovornost jednog zaštitara. No on obavezno mora imati kovčeg s elektrokemijskom zaštitom i prsluk.

Ipak, zaštitari se nekad moraju osloniti na svoju snagu.

"Moraju savladati osnovne tehnike padova, udaračke tehnike ruke, noge. Moraju naučiti judo bacanje, obranu od nenaoružanog napadača, gušenja i slično, obraniti se od naoružanih napadača, od palica, pištolja i noža", objašnjava Ivica Trzun, profesor za edukaciju zaštitara

I unatoč svemu ovom - pljačkaši ponekad ipak uspiju pronaći put do novca.

