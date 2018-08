S prvom kišom ceste su najopasnije. O tome može li se broj nesreća smanjiti povećanom prevencijom policije razgovarali smo s pomoćnikom načelnika druge postaje prometne policije Goranom Medićem.

Može li se smanjiti broj prometnih nesreća? Jesu li ove nesreće alarm da vas bude još više na prometnicama?

Naravno da se može smanjiti. Svaki takav događaj privlači našu pozornost i svaka prometna nesreća sa smrtnom posljedicom se posebno analizira, pokušava se utvrditi što je do nje dovelo, da bi te pojave uspjeli kasnije uočiti i pokušati anulirati kako do ovakvih događaja ne bi dolazilo. Policija će svoj angažman, preventivni i represivni, planirati i provesti s maksimalno raspoloživom tehnikom i svim našim ljudskim resursima kako bi time direktno utjecali na povećanje stanja sigurnosti na cestama. Stanje sigurnosti na državnoj razini trenutačno je gotovo identično prošlogodišnjem po pitanju smrtno stradalih osoba. Do kraja godine dat ćemo sve od sebe da se ono još i popravi.

Kad se takve nesreće dogode uvijek se postavlja pitanje odgovornosti – tko je odgovoran?

U prvom redu su odgovorni svi oni koji svojim grubim kršenjem propisa sami uzrokuju te prometne nesreće. Ljudski faktor je najučestaliji uzrok takvih događaja. Treba pozvati sve na odgovorno ponašanje, na svijest o tome što se može dogoditi u slučaju takvih grubih kršenja, da bi ukupnim angažmanom to smanjili na najmanju moguću mjeru.

Može li se smanjiti s više kamera, većim kaznama?

Učinkovitije, učestalije kontrole i veće kazne mogu doprinijeti djelomično. Lako je napisati kaznu. Poanta je educirati sve te vozače, prvenstveno mlade vozače što se događa u slučaju grubih kršenja propisa, koje su posljedice da doslovno ljudi stradavaju i to moramo konstantno naglašavati.

Može li policija to sama riješiti ili se svi moramo uključiti u cijeli proces?

Policija može doprinijeti, ali je potrebno da se svi subjekti društva aktivno sudjeluju kako bi poboljšali to stanje koje uvijek može bolje, nije zadovoljavajuće. Ne može se reći da je zadovoljavajuće ako ljudi ginu.



