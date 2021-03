Djelatnici javne ustanove Maksimir podnijelo je tužbu protiv ravnatelja, Luke Čuljka zbog mobinga.

Tužbu za mobing na 60-tak stranica podnijelo je nekoliko zaposlenika Javne ustanove Maksimir protiv ravnatelja Luke Čuljka. Protiv njega je temeljem kaznene prijave slučaj pokrenulo i Općinsko državno odvjetništvo. No to nije sve, češljanjem dokumentacije, otkrio se i niz nezakonitih poteza koje je povukao u posljednje dvije godine.

Maksimirsku idilu narušile su teške optužbe za zlostavljanje na radnom mjestu. Nekolicina zaposlenika tužila je ravnatelja Luku Čuljka.

''Na nekih 60 do 70 stranica i stvarno smo nastojali pobrojati brojne situacije i elemente gdje smo pronašli da bi bilo nekakva povreda ili dostojanstva ili diskriminacije, mobinga, šikane'', rekao je odvjetnik zlostavljanih zaposlenika, Danijel Pribanić.

U Sisku rođen mali Frane, ime je dobio po velikom dobročinitelju koji je obitelji pomogao nakon potresa: "Jako sam sretan, ali..."

U Sloveniji otkrivene nepravilnosti u nabavi medicinske opreme za COVID: Favoriziranje tvrtki, kršenje propisa i loša organizacija

Njegova verzija je da je želio uvesti red, rad i disciplinu.

''I naiđe na jedan veliki otpor, i ako je on uporan u svojim zahtjevima da se posao obavlja, onda ja mislim da to ne može biti zlostavljanje'', rekla je Sandra Hančić, odvjetnica Luke Čuljka.

Osim civilnog postupka, slučaj je preuzelo i Državno odvjetništvo nakon kaznene prijave jedne zaposlenice.

''Osnovano se sumnja da joj je govorio neprimjerene riječi i tražio od nje određeno odijevanje, kao i da ju je premjestio u drugu zgradu u kojoj nije imala radni stol ni ormar, a potom joj je zadavao zadatke koje nije bilo moguće obaviti jer joj nisu bili dostupni potrebni podaci, te joj je davao neprimjerene rokove za obavljanje zadataka", priopćili su.

Čuljak je ispitan, a izrečene su mu mjere zabrane približavanja toj osobi i svjedocima, te zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti. On optužbe smatra neutemeljenim, čak i orkestriranim, kaže njegova odvjetnica.

''Vjerujemo da su sve te radnje poduzete ne da bi se njega prijavilo za nešto što je on navodno učinio, a mi osporavamo, nego da bi ga se zapravo diskreditiralo i razriješilo sa dužnosti javne ustanove Maksimir'', govori Hančić.

Njegovo razrješenje je na dnevnom redu Gradske skupštine.

''Htjela bih poručiti svima onima koji misle da im funkcija dopušta neprimjereno ponašanje kojim mobingiraju zaposlene, koji se na bilo koji način neprimjereno ponašaju prema svojim kolegicama, željela bih im poručiti da sami odu. Bilo bi im bolje da si ne dopuste da ih smjenjujemo, a smijenit ćemo ih'', komentirala je Jelena Pavičić Vukičević.

Poslali dramatični apel: Pogledajte kako danas izgleda COVID odjel karlovačke bolnice

Beroš nakon odluke EMA-e o cjepivu AstraZenece: ''Ovo ne smije biti razlog opuštanju. Pokažimo da znamo i možemo bolje''

Osim prijave za zlostavljanje u razrješenju se navodi niz otkrivenih nezakonitih poteza. Saznalo se tako za nezakonitu nadogradnju kuće s bazenom na samom kraju četvrtog jezera, a tu je i most od 12 metara koji je također nezakonito trebao biti obnovljen, no to je sada most bez mosta. Jedini sačuvani paviljon u parku koji je kulturno dobro obnovljen je protivno pravilima struke i bez konzervatorskog nadzora. O razrješenju Luke Čuljka skupština će glasovati u ponedjeljak. Njegova odvjetnica kaže da će on na sve uzvratiti kaznenim prijavama i tužbama.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr