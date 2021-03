U Sisku se jučer rodio mali Frane, dječačić čija je trudna majka u danima nakon razornog potresa na Banovini spavala u autu s još trojicom dječaka dok je njihov otac na cičoj zimi dežurao oko vatre. Ponosno nosi ime čovjeka koji mu je omogućio da danas s obitelji boravi na suhom i toplom.

Dirljiva priča o nenadanoj pomoći koja je s juga zemlje usred noći stigla obitelji Suzane Božić obišla je Hrvatsku.

Rođenjem malog Frane sve se zaokružilo – dobio je ime dobročinitelja Frane Jukića koji je zajedno s prijateljima Bracom Slakom i Zlatanom Divićem kupio kontejner u kojem obitelj Božić i danas dijeli dobro i zlo.

Suzana Božić javila nam se jutro nakon poroda s veselim vijestima. Mališan je dug 52 centimetra i težak 3450 grama. O rođenju malog Frane odmah je obaviješten Frane Jukić, po kojemu je dobio ime.

Nazvali smo Franu - emocije nije krio.

"Da, zvao me Suzanin suprug. Obradovali su me, jako sam zadovoljan i sretan, odmah jučer sam dobio sve upute", govori nam kroz smijeh.

Posjetit će ih kad dođu iz bolnice

No, veselje zbog malenog imenjaka zasjenilo mu je nešto drugo.

"Sretan sam, ali me žalosti što će to dijete s majkom iz bolnice otići natrag u kontejner. Zar su to uvjeti za malo dijete? To me boli. Otići ću ja gore kada izađu iz bolnice da ih vidim, ali me boli ono što ću zateći. Eto radije bih im poslao novac koji ću potrošiti na put do tamo", rekao nam je Frane Jukić drhtavim glasom.

Posebno ga pogađa nepravda.

"Ne mogu vjerovati da netko može imati četiri kuće, a tolika mlada obitelj da živi u kontejneru, to je strašno. Ali oni su borci, oni su sretni", govori Frane koji u idućim tjednima planira krenuti prema Petrinji uživo upoznati svojeg imenjaka.