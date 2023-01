Ulaskom u eurozonu poskupjelo je i parkiranje u Zagrebu. Kod nekih namirnica i artikala cijene u eurima su zaokružene, kažu nam u udruzi za zaštitu potrošača.

Ulaskom u eurozonu i uvođenjem nove valute poskupio je parking u svim zonama u Zagrebu. Primjerice, umjesto dosadašnjih 12 kuna, za sat vremena u prvoj zoni morat ćete izdvojiti 12,06 kuna, odnosno 1,60 eura.

Mjesto za limenog ljubimca skuplje je i u drugoj zoni. Umjesto dosadašnjih pet kuna, sat vremena u ovoj zoni koštat će vas 5,27 kuna, odnosno 0,70 eura.

Takve cijene u suprotnosti su s ranijom najavom Holdinga da će nova cijena u garažama u prvoj zoni biti 12 kuna po satu.

Objašnjenje smo zatražili od Zagrebačkog Holdinga i Grada Zagreba, ali odgovor do objavljivanja ovog teksta nismo dobili. Objavit ćemo ga po primitku.

"Vlada nema mehanizama da to spriječi"

Komentar na skakanje i zaokruživanje cijena u eurima zatražili smo od predsjednice Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ane Knežević.

Kazala nam je kako je građani zovu tijekom cijelog dana i žale se na zaokruživanje, pri čemu cijena nekog proizvoda ispada viša u odnosu na dosadašnju.

"Svi su to sada tako napravili. Cijene u eurima zaokružili su na okruglo i u kunama je ispalo skuplje. Međutim, treba gledati cijene u eurima, a u kunama su one samo informativne. Ako su obećali da to neće činiti, sada su prekršili obećanje. Vlada nema mehanizme da to spriječi", istaknula je Knežević te dodala da se cijene slobodno formiraju.

Navela je i nekoliko aktualnih primjera zaokruživanja na višu, okruglu cijenu u eurima. Tako su je, kaže, kontaktirali ljudi iz različitih krajeva Hrvatske te se požalili da kruh koji je koštao 7 kuna sada košta 1 euro, odnosno 7,50 kuna.

"Zvala me jedna gospođa da je kupila cigarete koje su prije koštale 29 kuna. Sada koštaju 3,90 eura što je 29,38 kuna. Svi zaokružuju. To je ono što smo mi govorili da se događalo u Italiji, Sloveniji itd.

No, na kraju ističe Knežević, jedino je bitno je li cijena dvojno iskazana, dobro konvertirana i dobro izračunata.

Ima i svijetlih primjera

Usporedbe radi, prva zona parkinga u Osijeku od 2. siječnja iznosi 0,50 eura (3,77 kuna), a dosad je iznosila četiri kune.

Sat vremena u drugoj zoni u Osijeku koštat će vas 0,40 eura, odnosno 3,02 kune. Dosad je ta cijena iznosila 3 kune.

U trećoj parkirnoj zoni u Osijeku sat vremena košta 0,30 eura ili 2,26 kuna. Prije 2. siječnja cijena je bila dvije kune.