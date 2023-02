Stotine putnika koji su se sinoć zatekli na autocesti A1, ali i drugim cestama i dalje su "zatočeni" na odmorištima ili uz cestu zbog snijega i jakog vjetra.

Spavalo se uglavnom u autobusima i vozilima, ali dobro su došle i stolice u kafićima. Dio putnika je ležao i po podu, pili su se topli napitci, pokušavalo ugrijati i barem na trenutak odrijemati. Ni hrane nije nedostajalo.

Jutro nakon neprospavane noći i dalje su loše vijesti za brojne putnike kojima povratak kući i dalje otežava vjetar i snijeg.

Na odmorištu Janjče je i manja skupina navijača Hajduka koja je zapela na povratku iz Zagreba sa utakmice Dinama i Hajduka, te interventni policajci koji brinu da sve prođe u najboljem redu. Nereda nije bilo, i njih je pred kraj dana svladao umor.

"Nećemo se nervirati. Ovo su iznimne okolnosti. Na vrijeme ne možemo utjecati. Proći ćemo kada za to dođe vrijeme. Sada trebamo biti strpljivi. Sve će to biti OK", rekla je Melita Ančić, putnica iz autobusa.

Tomislava Dvornik kaže da joj je predivan put u Veneciju na kojem je bila prethodno potpuno anulirao lošu prognozu na A1. Vjeruje da će zajedno sa još 46 putnika put Splita još danas popodne.

"Ne možemo iz ove kože. Barem nam je u autobusu lijepo. Družimo se, šalimo i ostvarujemo divna prijateljstva", izjavila je Dvornik.

I zaista putnici u autobusima, kao i vozači kamiona, su unatoč nepogodnoj vremenskoj prognozi dobro raspoloženi. Kažu da im je toplo, imaju hrane, druže se zbog čega im neće teško pasti ostati još neko vrijeme sa svojim novim prijateljima.

Prognoza nije dobra ni za danas. I dalje je na snazi crveni alarm. Iako se svi i omogućiti im da skoro krenu svojim kućama.