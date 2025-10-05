Dnevnik Nove TV doznaje: Gabrijela Žalac od sutra mora u zatvor, tražila je odgodu, ovo je razlog

Prvo je poricala pa onda priznala krivnju u aferi Softver - osuđena je na dvije godine zatvora. Sudac izvršenja potom je odlučio - sutra se mora pojaviti u Remetincu na odsluženje kazne.



"Ona je dužna se javiti 6. listopada 2025. godine. Sutra do 24 sata bi se morala javiti", izjavio je sudac Goran Miličević.

Ali, zamolila je za odgodu pa neće.



"Protiv rješenja o upućivanju nije uložena žalba, ali podnijeta je molba za odgodu izvršenja kazne zatvora", rekao je sudac Miličević sa Županijskog suda u Vukovaru.

Navela je i razlog - zbog neodgodivih poslova, odnosno da mora dovršiti započete poslove inače će imati materijalnu štetu.

"Po toj molbi u roku od pet radnih dana treba donijeti odluku sudac izvršenja, a na tu odluku ponovno se ima mogućnost ulaganja žalbe, a o žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće županijskog suda u Vukovaru. Sve to vrijeme, znači, žalba i molba odgađaju izvršenje odluke tako da se ona nalazi na slobodi", pojasnio je Miličević.

Uz presudu u aferi Softver zbog koje je uplatila i 200 tisuća eura za naknadu štete, Žalac je osuđena i na 7 mjeseci zatvora jer je potrošila oko 10 tisuća eura javnog novca na proslavu rođendana i druge privatne troškove.



"Ona će biti isto tako upućena, ali ovaj put ukoliko se bude nalazila na izdržavanju kazne ove prve, u tome trenutku se to dostavlja zatvoru ili kaznionici gdje se ona nalazi, a ona poslije može podnijeti zahtjev za obnovu postupka, to je izvanredni pravni lijek, to se zove neprava obnova kaznenog postupka gdje se objedinjuju te dvije kazne prema pravilima o stjecaju kaznenih djela", objašnjava sudac iz Vukovara.

Što god sud odlučio o odgodi, Žalac će prije ili kasnije morati proći Centar za dijagnostiku u Remetincu.



"Kad vi dođete i kad vas smjeste negdje u ćeliju onda su to nekakvi prvi šokovi koji jednostavno ljudi to trebaju ajmo reć taj prvi dio prijeći. Ona je već bila kod nas tako da manje više zna koja je procedura, ali kažem nije jednostavno doći iz slobodnog svijeta u jedan svijet koji je sasvim drugačiji", navodi Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije.

Moraju paziti na sigurnost.

"Ne smijete staviti nijednog zatvorenika, odnosno osobu lišenu slobode u nepovoljan položaj, da bi moglo doći do napada, a budući da je ona političarka nikad vi ne znate kad bi netko imao namjeru da je ozlijedi ili nešto tako da s te strene se mora paziti", kaže pravosudni policajac.

Bivšu ministricu tek očekuje ta procedura, pa i odabir zatvora u koji će morati ići, izgledno je da će to biti ženski zatvor u Požegi.