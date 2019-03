Upravljanje motornim vozilom bez valjane vozačke dozvole protivno je Zakonu. Kažnjava se s tisuću kuna, odnosno 500, ako se plati odmah. Građani se pitaju kakvu poruku šalje Vlada koja krši zakone koje donosi. Pogotovo kad se do nove vozačke može već za 24 sata, a baš zahvaljujući aktualnoj Vladi, za to se više ni ne mora na policiju.

Manje-više svakog vikenda, više od dvije i pol godine ministrica Gabrijela Žalac je po Vinkovcima vozila s nevaljanom vozačkom dozvolom.

"Za vozačku dozvolu nisam znala da je istekla. To me uopće ne opravdava. Evo, tu je moja vozačka dozvola koja je istekla naime 9. 6. 2016. godine. Ja je nosim ovako, nisam znala da je istekla", plakala je pred novinarima ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac.

Na novoj vozačkoj dozvoli jasno s jedne i druge strane stoji do kad ona vrijedi. Ministrica je imala staru. No i na njoj na više mjesta jasno stoji do kad vrijedi.

Građani su revoltirani. "Kako može dvije i pol godine voziti bez vozačke, to mi ne ide u glavu i ona je neka ministrica. To je sramota!", kažu revoltirani Vinkovčani.

Premijer Plenković s tim se ne bi složio.

"To što ona nije produljila vozačku dozvolu ne znači da drugi ljudi ne trebaju produljivati vozačku dozvolu. Ministrica je priznala da je napravila propust i da će taj propust ispraviti. Kaznu je već platila, sada će još napraviti ono što je morala prije više od dvije i pol godine", kaže premijer Andrej Plenković.

Do nove vozačke može se i putem sustava e-Građani

Vozačku dozvolu možete produljiti u bilo kojoj policijskoj postaji. Ukoliko je postupak redovan to će vas stajati 151 kunu, a vaša isprava bit će gotova za najkasnije 30 dana.

Postoji i užurbani postupak kada je vozačka gotova za tri radna dana, no to će vas stajati 200 kuna. Postoji i onaj hitni postupak, može se podnijeti samo u Heinzelovoj u Zagrebu, stajat će vas 450 kuna, no vaša vozačka bit će spremna već za 24 sata.

Cijeli postupak još je jednostavniji koristite li sustav e-Građani. Njime do vozačke možete u 12 koraka na računalu, a dozvola za dodatnih 30 kuna stiže u vaš poštanski sandučić.

Prometni stručnjak Marko Šoštarić ističe da osiguravajuće kuće građane redovno obavještavaju kad im ističe osiguranje vozila i kaže da bi MUP, kad je u pitanju vozačka, trebao činiti isto.

"Prije su vozačke dozvole bile izdavane do 65. godine života, ako nije bilo nekakvog posebnog liječničkog ograničenja, danas se vozačka izdaje na 10 godina i ljude treba naviknuti na to i slati im nekakve poruke i obavijesti", kaže Marko Šoštarić, prometni stručnjak s Fakulteta prometnih znanosti.

Zasad se takve poruke šalju tek u osobni pretinac Vladina sustava e-Građani, no njega koristi tek svaki 8. Hrvat, čini se - ne i ministrica.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr