Na Valentinovo 2007. godine i službeno je počela priča o Zakladi Ana Rukavina koju je zapravo potaknulo svima poznato pismo o jednoj iskrenoj i velikoj želji - želji za životom. Romina Knežić i Petar Pereža razgovarali su za Dnevnik Nove TV s Aninom majkom, upraviteljicom Zaklade, Marijom Rukavinom.

Ana Rukavina iz bolničke je sobe poslala pismo svojoj prijateljici Nataši. Pismo je u nekoliko sati pokrenulo lavinu. Iako nas je Ana prerano napustila, njezina vizija danas je pridonijela tomu da je 147 oboljelih osoba dobilo novu priliku za život, osnovana je banka krvi iz pupkovine, prikupljena milijunska financijska pomoć.

U organizaciji Zaklade održano je gotovo 450 akcija upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a Zaklada je do danas ukupno u hrvatsko zdravstvo, zajedno sa sredstvima iz Državnog proračuna, uložila više od 70 milijuna kuna.

Od 147 spašenih života - 105 osoba je iz Hrvatske, a ostatak iz inozemstva. "Iz svih zemalja svijeta, čak i do Brazila, svuda su odlazile matične stanice iz Hrvatske", otkrila je Rukavina.

Uz pomoć Zaklade otvorena je javna Banka krvi iz pupkovine, što je prije 15 godina bilo nezamislivo. No, danas je interesenata sve više. "Sama Banka krvi iz pupkovine do sad je obradila 3700 uzoraka, poslala u Svjetski registar, oni se pretražuju", dodala je. Mnoge se ne uspiju pohraniti zbog strogih kriterija, ali ne propadnu već služe za znanstvene svrhe.

Napravljen je jako veliki posao, sve je krenulo od malog kruga velikih ljudi. "Svi su se tako udružili. Nastala je lavina dobrote. Ne smijem navesti sve te prijatelje jer se bojim da ću zaboraviti nečije ime", rekla je Marija Rukavina.

Zakladu su obilježili i omiljeni prosinački koncerti Želim život. Nova TV surađuje otpočetka, ali i ostali - od politike do estrade, do javnog života... "U početku je to nama puno značilo, ali znači i danas. Doživljavam da je to Zaklada koja ujedinjuje sve stranke, političare, svi žele pomoći. Ja govorim o velikoj hrvatskoj obitelji", rekla je.

U 15 godina postojanja bilo je mnogo teških trenutaka. "Bilo je gubitaka, majke koje su gubile djecu - to je najteže. Kada su tražile pomoć od mene - kako sam ja to uspjela normalno živjeti... To je izvan izgledalo normalno, a moja četiri zida najbolje znaju kako sam ja živjela. Tamo sam pokazala pravu sebe, ali sam njima pokazala da se treba boriti, da vrijedi živjeti, da moramo pomoći onima kojima bude potrebno", komentirala je.

Još jedan pacijent dobio nadu za život: Obavljena 147. transplantacija iz hrvatskog registra matičnih stanica

Na koncertu "Želim život" prikupljeno ukupno više od milijun kuna! "Nemam riječi kojima bih zahvalila tisućama dobrih ljudi"

Marija Rukavina kazala je da misli da je njezina Ana sretna. "Želim vjerovati da ona sve ovo zna, da vidi i nekako mi je to lakše. Čeka me, nadam se da me čeka ona i njen tata zajedno. Pa ćemo se naći zajedno. Tada ću je sigurno vidjeti. To je jedino što me drži. Imam jednog anđela više", rekla je.

"Najviše hvala onima koji su se priključili ovome registru i koji žele dati svoje matične stanice. Ljubav je pokloniti život nekome", zaključila je.

