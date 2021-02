Dugogodišnji gradonačelnik metropole Milan Bandić, preminuo je noćas u bolnici Sveti duh u Zagrebu. Vijest o njegovoj smrti jutros je, malo je reći, šokirala građane.

Neki su ga voljeli, neki nisu, ali Milan Bandić je bio sveprisutan u glavnom gradu. Preminuo je u 66. godini od posljedica srčanog udara, a vijest odlasku dugovječnog zagrebačkog gradonačelnika jutros je izenadila građane.

Centar Zagreba u nedjeljno jutro izgleda uobičajeno, no svi komentiraju smrt gradonačelnika.

"Svi razgovaraju samo o tome, svi o tome imaju nešto za reći. Iako su građani znali za njegove zdravstvene probleme, nisu očekivali da će otići tako naglo. Govore kako je bio jedan od njih, politički fenomen koji je bio tu među građanima, saslušao njihove probleme i obećao pomoć. Ima i onih koji govore da nije dočekao pravosudni epilog", izvijestila je s Trga bana Jelačića reporterka Petra Buljan dodajući kako se mnogi pitaju i što će sada biti, nakon Milana Bandića.

"Iznenađuje me, da. Puno su njega kritizirali, a on je dobre stvari napravio, osim onih situacija koje još nisu raspetljane na sudu. Postavio je tramvajske stanice, uveo je nove tramvaje, Trg žrtava fašizma je prekrasno uredio, tak da ja sam 'fifty-fifty'. Jedino vezano na te probleme… Žao mi je, radio je puno", rekao je za Dnevnik Nove TV jedan od građana.

"Nek' mu je pokoj vječni, bio je premlad da bi umro. Bio mi je i kućni prijatelj", kazala je jedna građanka.

"Kud god da se okrenete, svi rade to što je i on radio. Tko god radi s novcima, on si i uzme", kazala je jedna građanka Zagreba.

Otvorena Knjiga žalosti

Iz Službe za informiranje Grada Zagreba izvijestili su kako je u povodu smrti gradonačelnika Zagreba u predvorju Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, otvorena Knjiga žalosti.