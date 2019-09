Tužitelj osumnjičen za korupciju i prodaju časti i ugleda profesije za tri tisuće eura - iza sebe već ima jedan pravomoćni disciplinski postupak. Osuđen je zbog spisa koji su mu otišli u zastaru.

Tijelo koje bi trebalo kontrolirati kvalitetu rada državnih odvjetnika - Državnoovjetničko vijeće, u kojemu osim tužitelja sjede i političari, tek se treba pozabaviti ovim slučajem. Dnevnik Nove TV istražio je i što će biti s ostalim kaznenim prijavama koje je ovaj tužitelj odbacio.

11 članova Državnoodvjetničkog vijeća slučajem tužitelja osumnjičenog za korupciju pozabavit će se u utorak. Nije to prvi put da se njegov rad našao pod povećalom kontrole. Da je iza njega već jedan postupak, potvrdio nam je njegov tadašnji odvjetnik Branko Šerić. "Neki predmeti su koji su bili kod njega i koji su dodijeljeni njemu u rad dospjeli su u zastaru. Dakle, nije se moglo dalje postupati u tim predmetima", kazao je Šerić.

Disciplinski je kažnjen - umanjeno mu je nekoliko plaća i zabranjeno napredovanje na nekoliko godina. Ali i dalje je ostao raditi u sustavu. U državnom odvjetništvu i dalje - zavjet šutnje.

Hoće li nakon ovih sumnji provjeravati sve ostale odbačene kaznene prijave na kojima je radio, nije poznato. Za odvjetnika Veljka Miljevića stvar je poprilično jasna. "Pogledat će se sasvim sigurno sve ono što po imenima i po predmetima vuče na neke druge poznatije predmete i vidjet će se je li kolega u tim predmetima imao kakvu ulogu ili nije", objasnio je Miljević.

Nisu u mogućnosti odgovoriti na pitanja

Šef saborskog Odbora za pravosuđe, bivši ministar tog resora Orsat Miljenić poručio je kako danas nije u mogućnosti odgovoriti na pitanja o ovoj temi. Slične poruke i od većine članova saborskog odbora. Odvjetnik Šerić pita se što je u cijeloj priči radio nadređeni suspendiranog tužitelja. "Državni odvjetnik koji je šef rukovoditelj tog nivoa, je li općinski ili županijski ili glavni državni odvjetnik - bi trebao makar povremeno, ako ne svakih 6 mjeseci, jednom godišnje da se kontroliraju odbačaji", smatra.

Strože kontrole rada državnih odvjetnika javno zazivaju Mostovci. Trenutačnom situacijom u tom resoru pravosuđa nisu nikako zadovoljni. "Inicirati raspravu o radu državnog odvjetnika odnosno cijelog tog sustava jer, ako imamo ovakve slučajeve u tom sustavu, onda nešto u tom slučaju ozbiljno ne funkcionira", smatra Nikola Grmoja iz Mosta.

A stranka koja je poznata po podizanju brojnih kaznenih prijava - spori transparentnost izvješća o radu glavnog državnog odvjetnika. "Ona u pravilu kasne tri do četiri godine. Mislim da je to skandalozno, sramotno u zemlji u kojoj je to primarni problem. Trebalo bi se vrlo ozbiljnije pristupati u cijeloj Hrvatskoj problemu pravosuđa", kazao je Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida.

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić do sada pred Saborom nije branio ni jedno svoje izvješće. Za ocjene kvalitete rada državnog odvjetnika kojem su dali mandat - očito se nikome previše ne žuri.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



