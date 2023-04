Vlasnici automobila u zagrebačkom kvartu Srednjaci već godinama pronalaze svoje automobile polivene raznim bojama i kemikalijama. Vandalizam koji doživljavaju godinama događa se preko noći, a svjedoka - nema. Dok jedni uspiju brzo reagirati, očistiti limariju i spriječiti veće troškove, neki nisu te sreće.

Čudne stvari događaju se tijekom noći u zagrebačkom kvartu Srednjaci. Ulice Ladislava Štritofa i Hrvoja Macanovića postale su poprište vandalizma. Stanovnici zgrada u okolici tvrde - radi se o starijim osobama koje im pokušavaju uništiti automobile.

Jedan od vlasnika automobila kojemu je auto poliven tijekom noći navodi kako se priča da po kvartu "operira" više ljudi.

"Najgore je što mi znamo otkud dolaze, riječ je navodno o osobama koji su umirovljenici i koji cijeli dan promatraju tko gdje parkira. Stanovnici Gajeva ne vole stanovnike Srednjaka. Logično je da, kad nemamo parking na Srednjacima, odemo na Gajevo i tamo parkiramo", priča za DNEVNIK.hr.

Automobil poliven žutom tekućinom

Njemu je automobil poliven žutom tekućinom za koju nije uspio utvrditi o čemu se radi. Kaže da je parkirao automobil, a navečer kad je išao na bankomat, vidio je cijeli posut gustom masom koja podsjeća na kreč. Nasreću, bilo je još svježe pa je uspio očistiti na vrijeme i spriječiti veću štetu na limariji.

"To je nekakva kombinacija, ima brašna, kao kreč, ali bez mirisa. Vjerojatno to pripremaju doma, natoče u bočicu i trzajem ruke izliju na auto pa brzo odu. Najčešće su auti poliveni po prednjem dijelu - haubi i vjetrobranskom staklu", rekao je.

Planirali su uhvatiti osobu, ali...

Navodi da su planirali uhvatiti osobu ili osobe koje vandaliziraju aute. No, nije bilo uspjeha. "Ljudi su ostajali u autu cijele noći, dežurali, postavljali kamere, no taj netko ili neki se ne daju uhvatiti, oni vjerojatno promatraju teren i znaju kad mogu to napraviti da ih nitko ne vidi", dodao je.

"Mi znamo koji je ulaz, ali ne znamo točno osobu koja to radi, no ljudi na ulazu sigurno znaju. Netko je nešto morao vidjeti, to se događa posljednjih četiri ili pet godina. Prvi ulaz u zgradi je jako specifičan - gleda na Horvaćansku i Macanovićevu, s prozora vide na sve strane, za razliku od drugih ulaza, sigurno su otamo", navodi čitatelj.

"Jedan kvart je već godinama žrtva nekolicine ljudi koji su si zamislili da je to sve njihovo privatno vlasništvo. Misle da su heroji ulice, a još su gori oni koji ih podržavaju jer znaju tko su, a ne čine ništa po tom pitanju", zaključio je čitatelj.

"Dosta je terora!"

Javila nam se i čitateljica koja kaže da polijevanje automobila u tim ulicama traje godinama. Prvi put joj se dogodilo 2017., kad je došla u goste kod svojeg oca. Automobil joj je tada bio uništen. Sad se doselila u kvart i ne može vjerovati da se u šest godina ništa nije promijenilo i da se događaju iste stvari.

"Suprug i ja imamo dva automobila i na tjednoj bazi smo najmanje triput u autopraonici. Frustrira me da se godinama nije ništa riješilo, nego je situacija postala još gora. Ja se više ne parkiram tamo", kazala je.

"Prošli tjedan mi je u tri dana prvo posipano ulje, a onda nešto smolasto po krovu auta, haubi i vjetrobranskom staklu. Skoro sam se rasplakala, vozila sam auto odmah u autopraonu i dečki tamo su ga dva i pol sata polirali i objašnjavali mi kako se poliranjem pomalo uklanja zaštitni sloj laka", dodala je čitateljica.

Navodi da je mislila prvo kako se oštećuju automobili ljudi koji ne žive u navedenim ulicama, no poliven je, tvrdi, i automobil susjeda iz Štritofove. "Zalijevaju sve, nebitno koja je marka auta, vrijednost, jesu li propisno parkirani ili ne na javnom parkiralištu", dodaje.

"Donedavno je bila kola koja nagriza lak ako se odmah ne ispere, sad je bilo nešto ljepljivo kao smola", opisuje i navodi kako čuva sve fotografije i račune od pranja i poliranja automobila pa se nada da će počinitelj ipak morati platiti za ono što je učinio.

"Dosta je više ovog terora", poručuje čitateljica.

Poliven auto njegove kćeri

Drugi čitatelj, pak, navodi da je poliven auto njegove kćeri, i to četiri puta dosad. "Nekakva masnoća, nekakva farba. Kupovao sam dimer i prao s tim, fleke su ostale na haubi, a auto je star samo pet godina", govori.

"Čistili smo dimerom pa otišli u autopraonicu. Nemam pojma na koga uprijeti prstom, ali trebalo bi paziti na parkirane aute, to je javni parking. Kako je moguće da ujutro automobil osvane zaliven kemikalijama", dodaje.

O ovim događanjima smo upit poslali PU zagrebačkoj, njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.