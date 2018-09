Suđenje u slučaju Štandovi tek je na počecima, a Milan Bandić će ubuduće izostajati s ročišta. Poručio je i da će jednom, o svemu napisati memoare.

Milan Bandić uvjerava i kako nije upućen u činjenicu da su odvjetnici koji ga brane u kaznenom postupku, angažirani i za poslove Grada te Zagrebačkog Holdinga. "Na moju sreću, ne moram ići više na ročišta", kazao je Bandić. Pa će ujutro zagrebački gradonačelnik propustiti suđenje u aferi Štandovi i otići na gradsku skupštinu.

"Strpljen spašen, istina je spora, ali je dostižna. Kao svaki građanin ove zemlje ću se odazvati svakom pozivu i pretrpjeti tu kalvariju", dodaje Bandić.

U slučaju suđenja zbog optužbi za pogodovanje udruzi U ime obitelji, brani ga odvjetnica Ksenija Vržina. U aferi Agram pak već godinama u njegovu odvjetničkom timu je Krešimir Krsnik. Slučajno ili ne, odvjetnik koji brani gradonačelnika u kaznenom postupku dok je njegovo odvjetničko društvo angažirano za pružanje odvjetničkih usluga Gradu Zagrebu.

"Je li dajete svoju suglasnost, je li znate išta o tome?", pita Bandić i dodaje: "Ne dajem ja suglasnost, Ured za zastupanje radi samostalno svoj posao, gradonačelnik se u to ne fekta. A to što vi hoćete gradonačelnika u to utrpat, to je vaša želja, ali no pasaran."

Grad Zagreb brani 26 odvjetnika

Iz stručne službe gradonačelnika odgovorili su nam: "Grad Zagreb sklopio je Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga za 2018. godinu s 26 odvjetnika/odvjetničkih ureda/odvjetničkih društava...".

Gradonačelnik pak dodaje, svejedno mu je tko ga formalno brani. "Ja trebam imat odvjetnike, inače za djela koja mi se pripisuju, najradije ih ne bi imao. Ok? Ja sam svoj, ja sam odvjetnik i nisam ništa učinio", smatra Bandić.

Na popisu ugovora s Gradom Zagrebom nije Ksenija Vržina. Ona nam ne odgovara je li angažirana za ijednu tvrtku u vlasništvu grada. Krešimir Krsnik pak poručuje - sav je u pripremama za sutrašnje suđenje u kojem brani Bandićeva pročelnika, Ivicu Lovrića. Za odvjetničku komoru - nema sukoba interesa. "... niti bi činjenica da punomoćnik istovremeno zastupa i pojedine podružnice Zagrebačkog holdinga bila u suprotnosti s odredbama Kodeksa odvjetničke etike...", poručuju iz Komore.

A o sudskim procesima, čini se, Milan Bandić, još ima materijala za priču: "Ali moram vam reći da mirno spavam. I još jednu rečenicu, kada bude vremena, sad ne mogu o tome govoriti, to će biti čitaniji memoari od Churchillovih."

Uz sutrašnji nastavak suđenja, Milana Bandića krajem mjeseca očekuje i pripremno ročište za slučaj Agram. Na koje bi morao doći.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr