Za fizičko zlostavljanje dvogodišnje djevojčice na pet godina zatvora osuđena je njezina 37-godišnja majka.

Težak slučaj zlostavljanja u kojem je majka djevojčici mlađoj od dvije godine slomila ruke i noge dogodio se u Zagrebu. Majka je osuđena na pet godina zatvora, maksimalnu kaznu koja je predviđena Kaznenim zakonom za ovakvo zlostavljanje.

Kako stoji u presudi, curici je slomila nekoliko kosti, dijete je bilo neuhranjeno, majka ju je ostavljala samu kod kuće i držala je u jezivim uvjetima, piše Telegram.

Djevojčica je rođena 2015. Imala je oštećenje kralježnice zbog čega ju je redovito trebalo voditi na terapije. Ali majka, koja je imala problem s alkoholom, to nije činila. U presudi stoji i da je higijena stana bila loša.

Susjeda je posvjedočila da se u stanu pušilo te je stalno bilo zadimljeno. Majka djevojčici nije posvećivala dovoljno pažnje. Nije je vodila u šetnje. Curica je uglavnom vrijeme provodila gledajući televiziju.

Kada bi se vratila kući, majka je često bila iznimno gruba prema curici. Slomila joj je kosti desne podlaktice, obje kosti donjeg dijela lijeve potkoljenice, kao i obje kosti donjeg dijela desne potkoljenice. Ozlijeđeno dijete žena nije odmah vodila doktorima.

Nakon što ju je odvela liječniku u siječnju 2017., uhićena je. Opravdavala se riječima: ''Nisam dijete vodila redovno na terapiju jer imam strah od javnog prijevoza. To mi je i službeno dijagnosticirano. Zato moram nekoga moliti da me poveze, no nisam uvijek imala sreće s tim. Za taksi nisam imala novca''.

Vještak je tijekom postupka opisao kakve je posljedice majčino zlostavljanje ostavilo na djevojčicu.

Jedna nožica, budući da su joj kosti bile slomljene baš u zoni rasta, ostala joj je jedan centimetar kraća. Nesanirani prijelomi zglobova također su mogli ugroziti njezin rast. Ti lomovi, prema riječima vještaka, nastali su od povlačenja, stiskanja ili uvrtanja djetetovih ruku ili nogu. S obzirom na to kojim su dijelovima tijela nastali, jasno je da se radi o posljedicama zlostavljanja.

Zbog tih ozljeda djevojčica, kada je u svibnju 2017. navršila dvije godine, još nije mogla samostalno sjediti. Bio joj je usporen neuromotorički razvoj. Nije mogla ni hodati. Nakon što je zbrinuta u dječjem domu u Nazorovoj ulici utvrđeno je da ni ne govori. Prohodala je nakon što je razdvojena od majke.

Podsjetimo, sličan slučaj odjeknuo je u javnosti nakon što je susjeda u Klaićevu dovela dvogodišnjeg dječaka s ozlijedama. Za zlostavljanje djeteta osumnjičene su i privedene majka i dadilja.