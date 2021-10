Nevjerojatno, ali istinito, Grad Zagreb ne plaća vlastite račune. Mjesecima kasne s plaćanjem računa, materijalnih troškova i prehrane u školama i vrtićima. Sadašnja vlast kaže da je takvo stanje zatekla, a kao jedino rješenje vide novi kredit od države.

Računi za grijanje ili učeničke jelovnike u zagrebačkim školama i vrtićima stajali su neplaćeni. Posljednji plaćeni bili su u travnju. Problemi su se počeli javljati, a onda je novac opet počeo kapati.

"Do jučer smo imali plaćene materijalne troškove za svibanj i energente do travnja. Jučer su stigle uplate za šesti mjesec i od 4. do 6. mjeseca energenti. Dakle završili smo zapravo prošlu školsku godinu“, kazao je ravnatelj škole Zlatko Stić.

Što znači da se s plaćanjima i dalje kasni. Na škole i vrtiće Grad bi trebao trošiti 22 milijuna kuna na mjesec, za materijalne troškove, energente i prehranu. Zasad škole funkcioniraju, no ravnatelje brinu moguće ovrhe.

"Međutim mi smo do sada uspjeli to spriječiti pretakanjem iz šupljeg u prazno i pretakajući neka sredstva, dok smo čekali ova, no to nikada nije dobro rješenje, to je vatrogasno rješenje“, istaknula je predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec.

U gradu priznaju kako dugova ima, ali kažu da su takvo stanje zatekli. Kada su došli na vlast s isplatama se kasnilo pet mjeseci. Hvale se da su zaostatke smanjili i sada kasne "samo" tri mjeseca.

"I dalje mislimo raditi na skraćenju tih rokova, u tom slučaju bi nam jako dobro pomoglo kredit od države od 150 milijuna kuna jer moramo znati da mi trošimo sredstva i za obnovu“, doznala je novinarka Srna Bijuk u razgovoru s pročelnicom Gradskog ureda za obrazovanje Tatjanom Dalić.

Da ih hrpe novčanica neće dočekati, gradski zastupnici kažu, Možemo je moralo znati pa traže bolji plan o kojem će u četvrtak i pitati gradonačelnika Tomislava Tomaševića na Gradskoj skupštini.

HDZ-ov Mario Župan traži da im kažu koliko je točno Grad Zagreb dužan, dok SDP-ov Joško Klisović traži da se ti troškovi dignu više na listi prioriteta plaćanja grada. Igor Peternel iz Domovinskog Pokreta pak kaže kako je na gradonačelniku obveza da kaže kako dalje te koji mu je plan.

Stanje nije bolje ni u vrtićima, i oni kažu da taj problem traje već duže. No za osnovne potrebe, uvjeravaju, uvijek će biti.

"Što se tih svih troškova tiče naravno da je uvijek u prioritetu prehrana, nikad se nije dogodilo da bilo koja vlast si dozvoli da dođe u pitanje funkcioniranje prehrane djece“, zaključila je Božica Žilić iz Sindikata obrazovanja, medija i kulture.

To si vlast srećom ne bi dopustila, a pitanje je koji si građanin može dopustiti da s računima kasni tri mjeseca.

Tomašević: Smanjili smo kašnjenje u plaćanju školama

Tomašević je izjavio u srijedu da je Grad Zagreb od 31. srpnja isplatio višemjesečne dugove prema školama i vrtićima za podmirenje njihovih troškova, i tako smanjio kašnjenje u plaćanju u odnosu na zatečeno stanje.

“Trenutno su školama i vrtićima plaćeni troškovi za lipanj ove godine. To je, s obzirom na otežanu likvidnost, nešto očekivano, no mi smo smanjili kašnjenje u plaćanju u odnosu na ono što smo zatekli”, ustvrdio je Tomašević komentirajući za Radio Sljeme medijske napise o kašnjenju isplata zagrebačkim obrazovnim ustanovama. Podsjetio je kako 31. svibnja, kada su preuzeli vlast, stanje neisplaćenih troškova bilo puno gore.

Iz Gradske uprave Hini su dostavili usporedbu stanja plaćenih troškova odgojno-obrazovnim ustanovama na dan 31. svibnja, u usporedbi s današnjim danom, 27. listopada.

Posljednja uplata školama išla u ponedjeljak i utorak

Naglašavaju da je posljednja uplata išla u ponedjeljak i utorak, a ne nakon što su mediji objavili da postoji kašnjenje u isplatama školama.

Iz pregleda troškova, koji su podijeljeni u tri stavke - materijalne troškove, energiju i prehranu, vidi se da je na dan 31. svibnja Zagreb bio najmanje pet mjeseci u zaostatku s plaćanjem troškova osnovnim školama.

Preciznije, na taj dan zadnji plaćeni račun za materijalne troškove osnovnih škola bio je za prosinac 2020. godine. U kategoriji prehrane i energije, posljednji novac koji je grad poslao osnovnim školama bio je za siječanj 2021. I za srednje škole situacija je slična - zatečeni su nepodmireni materijalni troškovi i troškovi za prehranu od siječnja 2021. nadalje, a za energiju od veljače nadalje.

Također, prema stanju na zadnji dan u svibnju, Grad je vrtićima isplatio novac za materijalne troškove za prosinac 2020. godine. Od 31. svibnja do danas plaćeni su računi za ukupno sedam mjeseci materijalnih troškova, te za pet mjeseci troškova energije i prehrane.

U svim kategorijama i svim ustanovama na današnji su dan podmireni troškovi zaključno s lipnjem, a Tomašević je najavio da pomoću Vladinog kredita namijenjenog za likvidnost namjerava i sadašnje kašnjenje u podmirenju troškova dodatno smanjiti do kraja godine.

