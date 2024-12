Gradonačelnik otkrio koliku božićnicu daje Zagreb

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je, nakon obilježavanja 78. Dana ustanove URIHO i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, održao svoju redovnu konferenciju za novinare.

Na početku je podsjetio da je Grad nedavno podigao iznos božićnica i uskrsnica na 50 eura. No, najnovijom odlukom koju je danas potpisao iznos božićnica još je podignut i iznosit će 100 eura.

Primit će je oko 25.000 korisnika gradskih novčanih naknada.

Pravo na božićnicu od 100 eura ostvarit će umirovljenici s mirovinom do 238,90 eura, korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine, nezaposleni hrvatski branitelji i hrvatski branitelji korisnici zajamčene minimalne naknade, a prvi put i korisnici inkluzivnog dodatka, osobe kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, korisnici prava na doplatak za djecu te za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe.

Božićni ukrasi na glavnom gradskom trgu

"Iako su određeni kandidati koristili priliku i predmnijevali da je Grad to napravio, sada je svima jasno da nismo. To je napravljeno bez naše dozvole i znanja i smatramo da nije prikladno. Navedeno je da smo donator Inicijative mladih za ljudska prava, ali zadnje dvije godine nisu dobili donaciju od Grada. No, pitajte Vladu RH jer od njih su dobili novac", rekao je gradonačelnik Tomašević i oštro poručio da političkim porukama nema mjesta na božićnom drvcu.

Nakon toga želio je pokrenuti jednu temu koju smatra važnom.

"Od oporbe dolazi doslovno fake news, u četvrtak će Gradska skupština odlučivati o proračunu i došlo je više od 30 amandmana. Prihvatio sam 13 amandmana SDP-a. Sve možete vidjeti na web-stranici. Prihvatio sam i dva amandmana oporbe, točnije Mosta. Određeni oporbeni zastupnici šire po medijima da je za kapitalne projekte u zdravstvu namijenjeno 400 tisuća eura, što je potpuna laž i ne znam zašto izmišljaju stvari, i to ne da je krivo, nego je 100 puta krivo. 42,6 milijuna eura je iznos. Zastupnik Alen Lochert je fulao", kazao je Tomašević i objasnio da je taj iznos samo za zamjenu klime u jednom objektu: "Toliko su nesposobni da ne znaju čitati i da fulaju 100 puta. To je znak nevjerojatne nesposobnosti i neznanja ili nevjerojatnog podmetanja."

