Nakon 19 sati u Zagrebu nastupa posebna regulacija prometa. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju velik dio ulica koje vode od aerodroma do samog središta Zagreba. Koje su to točno ulice i koji su najbolji alternativni pravci za one koji moraju prijeći iz istočnog na zapadni dio grada i obratno, donosimo niže u tekstu.

Dolazak mnogobrojne kineske delegacije u Zagreb izazvat će veliku blokadu prometa. Slijetanje kineske delegacije u Zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se oko 19:20, a zapravo od 19 sati nadalje. Vozačima se preporučuje da izbjegavaju prometovanje sljedećim cestama i ulicama jer će one biti u potpunosti blokirane. Ako se na tim ulicama zateknu parkirani automobili, vrlo je lako moguće da će ih nadležna služba relocirati.

BLOKIRANE PROMETNICE

Velika Gorica:

Zagrebačka cesta od raskrižja s Ulicom dr. Jurja Dobrile do Velikogoričke ceste.

Velikogorička cesta i nekoliko stotina metara svih njezinih pristupnih prometnica bit će u potpunosti zatvorene za promet.

Zagreb:

Ulica Savezne Republike Njemačke u čitavoj dužini, s prilaznim ulicama.

Avenija Dubornvik od rotora u Zapruđu do Trnskog, uključujući i dio koji ide oko zgrade INA-e.

Islandska ulica u Sopotu te dio Avenije Većeslava Holjevca od raskrižja s Islandskom ulicom do Glavnog kolodvora, odnosno autobusnog okretišta. Sve prilazne ulice Aveniji bit će djelomično ili u potpunosti blokirane.

U Sopotu će biti blokirane sve glavne ulice - Ehrlichova, Kovačićeva, Turinina i Stonska ulica.

U Sigetu će biti blokirane Resslerova i Sortina ulica.

Ulica grada Vukovara bit će blokirana od raskrižja sa Strojarskom do Koranske ulice. Prometovanje oko dvorane Vatroslav Lisinski i južnog dijela Glavnog kolodvora isto tako neće biti moguće.

Blokirana će biti i Miramarska ulica, od rotora i raskrižja s Čazmanskom ulicom.

U Naselju Martinovka blokirane će biti Koturaška cesta, Bednjanska i Plitvička ulica.

Savska cesta bit će blokirana od raskrižja s Vukovarskom do Frankopanske.

Promet će praktički biti blokiran za područje grada od Studenskog centra do Pravnog fakulteta te Ulice Republike Austrije do Preradovićeve.

Kako doznajemo, paukovi su već počeli dizati automobile u Vodnikovoj ulici, stoga je na svim spomenutim prometnicama i dijelovima grada najbolje izbjegavati parkiranje od 19 sati nadalje.

ALTERNATIVNI PRAVCI

S obzirom na to da Policijska uprava zagrebačka zbog sigurnosnih razloga nije mogla izići s detaljima u vezi s prolaskom kineske kolone, a nije jasno i hoće li biti prometno blokiran strogi centar grada, svim vozačima koji nakon 19 sati moraju prijeći iz zapadnog na istočni dio grada ili obrnuto, ostaje tek nekoliko, uglavnom daljinom dugih opcija.

Jedna od tih opcija u oba je smjera zagrebačka obilaznica, koja ni u jednom dijelu neće biti blokirana. Njome će se moći prometovati u oba smjera s istoka na zapad grada.

Ako pak vozači žele Slavonskom avenijom kroz širi centar grada prijeći na drugi kraj grada, to će biti moguće samo ako dolaze iz smjera Zapada. Detalji tog pravca vidljivi su na priloženoj karti, a on glasi - Slavonska-Paromlinska-Prudi-Trnjanska-Trnjanski nasip-Križna-Lastovska-Slavonska, odnosno umjesto Križne ceste, Prisavlje-Lastovska-Držićeva.

Alternativni pravac na Slavonskoj u smijeru zapad-istok (Foto: Bing Maps)

Za one koji pak traže sjeverniju alternativu kroz grad, iako iz policijskih karti to nije moguće zaključiti, vjerojatno će to biti moguće, ali na ruti Vlaška-Ribnjak-Medveščak-Vrančićeva-Mlinarska-Jurjevska-Tuškanac-Nazorova-Britanaski trg u smjeru istok-zapad te obratno. Ta ruta uvelike izbjegava strogi centar grada, no ne nalazi se na kartama koje je objavio PUZ.

Kineska delegacija u Zagrebu ostaje do srijede poslijepodne, a nakon toga seli se u Dubrovnik, koji će se morati nositi s istim problemom.