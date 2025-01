Zbog nesnosnih prometnih gužvi uveli porez na vožnju: "Radimo nešto povijesno"

U cilju smanjenja gužvi New York je uveo naknadu od devet dolara za vožnju na Manhattanu, čiju je primjenu država prošle godine zaustavila na neodređeno vrijeme, no sada je započela primjena premda mnoge stvari još nisu posve do kraja utvrđene na svim stranama.

Program plaćanja naknade zbog zagušenja prometa u New Yorku Cityju, prvi takve vrste u SAD-u, isprva je predviđao naplatu ​​cestarine od 15 dolara tijekom dana za osobna vozila koja voze Manhattanom južno od 60. ulice počevši još od 30. lipnja prošle godine. London je uveo sličnu naknadu 2003. Međutim, malo prije tog datuma program je stavljen na čekanje zbog visoke inflacije i želje da ne obeshrabri putnike i turiste, a onda su čelnici svakako željeli započeti primjenu prije nego što Donald Trump preuzme dužnost u Bijeloj kući.

New Jersey je nastojao blokirati stupanje na snagu cijena zagušenja u petak kasno navečer, no sud nije uvažio taj njihov zahtjev. Savezni prizivni sud je u subotu izdao nalog kojim se odbija hitni zahtjev New Jerseya da se zaustavi plan. Njihova se žalba može nastaviti, ali sud neće saslušati argumente sve dok cijena zagušenja ne stupi na snagu, javlja CBS.

Poboljšanje ili grabež?

MTA, odgovoran za sustav podzemne željeznice, autobusa i prigradske željeznice u New Yorku, koji svakodnevno koristi šest milijuna ljudi, procjenjuje da bi uvođenjem naknada zagušenje prometa moglo biti smanjeno za 17 posto, kao i da bi se poboljšala kvalitetu zraka i povećalo korištenje javnog prijevoza za jedan do dva posto.

No, putnici iz predgrađa, stanovnici gradskih takozvanih tranzitnih pustinja i javni dužnosnici obiju stranaka kažu da naplata zagušenja neće pomoći u smanjenju prometa dok će vozače izvan Manhattana kazniti s nekoliko drugih opcija putovanja. Ovi kritičari tvrde da je plan naplate cestarine zapravo grabež novca i prozivaju MTA - državnu agenciju s poviješću financijskih problema, piše New York Times.

"Radimo nešto što dokazuje da grad nije paraliziran i da se nosi s izazovima. Radimo nešto što se odnosi na čišći zrak i sigurnije ulice i manje prometa i bolji prijevoz. Radimo nešto što je povijesno", istaknuo je prvi čovjek MTA Janno Lieber.

"Cijene zagušenja bi mogle smanjiti troškove života ovdje, zar ne? Recimo samo da ste vodoinstalater ili osoba koja popravlja kućanske aparate, a sada možete dodati još jedan posjet na svoj popis jer se možete brže kretati gradom“, rekla je Rachel Weinberger, stručnjakinja za planiranje prometa pri Udruzi za regionalni plan.

Nove cestarine od devet dolara bit će na snazi ​​od pet ujutro do 21 sat radnim danom te od devet do 21 sat vikendom, a vozači će plaćati 2,25 dolara izvan sati najvećeg prometa.

Sada slijede godine planiranja i previranja između kritičara i pristaša plana naplate, koji uključuje ograničene iznimke od plaćanja pune cijene za ulazak u zonu smanjenja zagušenja.