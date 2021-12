Stanovnike mjesta Vranjic pored Splita jutros je šokiralo novo zagađenje mora.

Građani za zagađenje i smeđe mrlje na površini mora krive brojna industrijska postrojenja u okolici mjesta. A kako su za DNEVNIK.hr potvrdili iz splitske lučke uprave radi se o prašini od žita. Na uviđaj je otišao djelatnik Lučke uprave, a sutra će razgovarati s Kapetanijom i inspekcijom kako bi vidjelo što se može napraviti da do zagađenja više ne dolazi.

Rukovoditelj operativnog centra Lučke uprave Vicko Vrgoč kazao nam je to standard pri ukrcaju žita na žitnom terminalu, no razgovarat će sa predstavnicima silosa i žitnog terminala da se nađe rješenje kako se to više ne bi ponavljalo.

Pitali smo hoće li se čistiti more, a Vrgoč kaže kako se radi o organskom materijalu koji sam potone na dno i priznaje da se radi o stalnom problemu.

"Problem je stalan, ljudi sve više reagiraju, ali stvari idu prema poboljšanju", rekao je Vrgoč.

Fotografije je objavila Incijativa "Mjesto koje hoće živjeti" iz koje nam isto kažu da su zagađenja mora u tom mjestu učestala.

"Intezivna zagađenja, nafta, ulje, pjena, masne mrlje, traju već sigurno 3 godine, a mi smo maksimalno aktivni zadnjih godinu i po dana. Prijavljujemo svim mogućim inspektoratima, imamo na tisuće prijava... Inspektorati igniriraju, pokušavaju nas izmoriti pa da odustanemo", kažu iz Inicijative i dodaju kako su jutros na teren izašli Lučka kapetanija i inspektor zaštite okoliša.