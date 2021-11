Na širokom području od Ploča, pa sve do Makarske rivijere more je proteklih dana promijenilo boju. Postalo je zelenkasto smeđe. Pojava je iznanadila putnike na trajektu iz Ploča prema Trpnju na Pelješcu, a razmjeri se vide čak iz svemira.

''Svi smo primjetili da je more potpuno drugačije boje od uobičajene, i to na golemom području'', ispričao je za Dalmaciju Danas čitatelj koji im je poslao snimku, a novinari tog portala objašnjavaju o kakvoj se pojavi radi.

Naime, od početka mjeseca u dolini Neretve, osobito u susjednoj Hercegovini pale su vrlo obilne oborine, ponegdje i preko 300 litara po kvadratnom metru. Tako snažne oborine izazvale su bujice u susjednoj BiH, što je utjecalo na razinu Neretve.

Rijeka je promijenila boju zbog bujičnih kiša i takva se slila u more. Struje su zatim tako zamućeno more odnijele sve do makarskog područja.

Meteorološkim satelitom snimljeno je to područje, a na snimci se jasno vidi rasprostranjenost pojave.

Očekuje se da će to potrajati još nekoliko dana.