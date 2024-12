Pretkampanja za izbore novog predsjednika Republike ušla je u finiš. Rok za predaju potpisa istječe u ponoć. Od jutra je gužva u Državnom izbornom povjerenstvu, a potencijalni predsjednički kandidati redali su se kao na traci.

O tome kako je protekao dan u DIP-u s njezinim je potpredsjednikom Josipom Salapićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Gužva je od samog jutra u Državnom izbornom povjerenstvu, što je bilo i očekivano jer danas je zadnji dan. Kako sad stvari stoje, imat ćemo deset pravovaljanih kandidatura za predsjednika ili predsjednicu Republike Hrvatske. U sjedištu DIP-a na Velesajmu radi velik tim ljudi", rekao je Salapić pa ispričao neke od situacija.

"Imali smo neke kandidature koje su nepravovaljane. Ono što je posebno važno, dosta je naših sugrađana potpisivalo više puta kandidatima kandidature, pa smo to morali korigirati. Tko je prvi došao do nas, ti su potpisi važeći", objasnio je potpredsjednik DIP-a.

Objasnio je i koja ih procedura čeka do kraja dana.

"Što se tiče ostalih stvari za večeras, mi ćemo ovdje biti do dugo u noć jer do ponoći traje predaja potpisa. Ako se netko bez najave pojavi i pet minuta do ponoći, mi ćemo raditi do jutarnjih sati kako bismo vidjeli ima li eventualni kandidat ili kandidatkinja pravovaljane potpise", rekao je Salapić.

Na pitanje očekuju li iznenađenja, ovako je odgovorio.

"Iznenađenja je bilo već od samoga jutra. Demokracija je široki pojam za sve naše građane pa neki dođu i bez potpisa i s potpisima, ali mi svoju zakonsku proceduru moramo odraditi. Smatram da smo s godinama dosta uznapredovali s procedurom i mogućnosti da se svatko kandidira sukladno s našim zakonskim dopisima", rekao je.

Salapić je rekao i kada se može očekivati konačna lista predsjedničkih kandidata za izbore 29. prosinca.

"DIP sutra u 13 sati ima sjednicu, nekih pola sata nakon toga imat ćemo listu pravovaljanih kandidatura i tada će i službeno započeti kampanja za predsjedničke izbore", zaključio je Salapić.

