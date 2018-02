Ravnateljica Ekonomskog instituta Maruška Vizek za portal DNEVNIK.hr komentirala je najnoviji zaplet u aferi Agrokor nakon što je Ante Ramljak jučer dao neopozivu ostavku na mjesto vladinog povjerenika.

Spekulacije kako bi Agrokor na kraju svega mogao završiti u stečaju nije željela komentirati, ali zato napominje kako Ramljak nije jedini koji je odgovoran za trenutnu situaciju.

"Lex Agrokor je od samog početka bio vrlo problematičan zakon o kojem je svoj vrlo negativan pravorijek dala vodeća hrvatska stručnjakinja za stečajno pravo prof. dr. Jasnica Garačić. Međutim, problem tog zakona nije samo njegova pravna upitnost, nego i činjenica da on dodatno pojačava ionako preveliku ulogu države u ekonomiji te što on perpetuira korištenje uvriježenih postavki ortačkog kapitalizma kako bi se sanirala kriza u Agrokoru koja je nastala baš zbog raširenosti tog istog ortačkog kapitalizma. Ja se svejedno nadam da će nagodba na kraju ipak biti postignuta jer zadnje što nam sad treba jeste da se nakon godinu dana trajanja izvanredne uprave vratimo tamo gdje smo bili prije nego što je Lex donesen. To ne bi imalo nikakvog smisla.", kaže Vizek.

Ističe kako Ramljak nije jedini odgovoran za novonastalu situaciju.

"Nepravilnosti je bilo napretek i bilo je samo pitanje vremena kada će način na koji se pristupilo rješavati krizu u Agrokoro postati uteg oko vrata premijeru. ", govori Vizek.