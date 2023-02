Nova pravila o radu nedjeljom u probleme vode male pekarnice, jer su se po konačnom planu Vlade i one našle na listi onih koji raditi ne smiju. Oporba tvrdi kako plan ima još nekih manjkavosti, a na zatvorene pekarnice, ali i šoping centre, komentar imaju i građani. Reakcije su brojne.

Od srpnja će građani moći sve češće vidjeti prizore praznih šoping centara.

"Poanta ovoga zakona je omogućiti svakome da provede nedjelju sa svojom obitelji i da se pojača kvaliteta privatnog života. Nitko od trgovaca neće propasti zato što će nedjelja biti neradna", smatra ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

Pekari su ljutiti, tek trebaju dogovoriti svoje korake. Ne pomaže ono što Vlada nudi kao utjehu - 16 radnih nedjelja po njihovom izboru.

"Nije zabrana rada nedjeljom, to je laž. Zabrana je prodaje nedjeljom jer ja nigdje nisam vidio zabranu, primjerice, da one trgovkinje i trgovci koji su zaposleni u pojedinom trgovačkom lancu u tu nedjelju rade inventuru, slažu police i pripremaju prodaju za ponedjeljak. Nisam vidio zabranu rada, primjerice, onima koji rade u transportu za te iste dućane", navodi SDP-ov Peđa Grbin.

Krešimir Sever o neradnoj nedjelji: "Zemlja koja želi graditi i razvijati turizam sigurno neće nedjeljom otvarati trgovine"

U priopćenju Hrvatske gospodarske komore stoji da nema jedinstvenog stava oko regulacije rada trgovine nedjeljom.

Jedni se zalažu za, drugi su protiv. A prijedlog vijeća je da u izradi novog zakonskog okvira bude što manje izuzetaka kako bi svi sudionici u procesu bili što ravnopravniji.

Građani podijeljeni

"Moje mišljenje je da bi se trebalo raditi. Isto kao i doktori, vatrogasci, svi koji rade i nedjeljom i praznicima. Možda ne mali dućani, ali veći centri bi trebali raditi", smatra Andrea.

"Mislim da ljudi ne bi trebali nedjeljom raditi. U drugim državama je isto subotom i nedjeljom maksimalno skraćeno vrijeme i mislim da bi trebalo zabraniti rad nedjeljom", navodi Tena u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.

Javnost podijeljena oko zabrane rada nedjeljom, neki najavljuju i otpor: "To je kao mjesec dana lockdowna"

Neki pak smatraju da je ovo skupljanje jeftinih političkih poena bez obzira na posljedice koje će to izazvati.

"Sve što mogu reći o zabrani rada nedjeljom je da je to tema koju Plenković vadi kada upadne u probleme, a da ljudima treba više platiti taj dan kada nisu sa svojim obiteljima i pokušati to urediti na bolji način - to svakako", navodi Mostov Nikola Grmoja.

A tek na ljeto ćemo vidjeti kako će stvari funkcionirati - u praksi.

