Čeka nas sunčan, vruć i pomalo sparan vikend. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sunce i vrućinu, kako i priliči dobu godine. U sljedećih nekoliko dana čak će biti i malo toplije od prosjeka! Kao što sad već nekoliko dana najavljujemo - vrijeme se stabilizira. Imat ćemo obilje sunca sljedeća tri dana, i temperatura će rasti, dosezat će i 30 stupnjeva, a ponegdje i prelaziti tu vrijednost.

Relativno stabilna atmosfera nad našim je krajevima. Tlak zraka je povišen, nema ciklona u blizini, a najbliža fronta miruje nad Alpama. Povremeno ipak dođe malo vlage i do nas, tako da su i sutra mogući kraći, lokalni pljuskovi. No to je vezano uglavnom samo za poslijepodnevne i večernje sate, dok će ujutro biti sunčano, bez oblaka na nebu, potpuno vedro.

Može biti ranojutarnje, kratkotrajne magle u blizini rijeka te u kotlinama, no sutra je još manja vjerojatnost za to nego danas. Vjetar će biti vrlo slab, gotovo nezamjetan. Na obali malo burina, a onda će tek prema podnevu zapuhati slab do umjeren maestral. Najniža temperatura od 11 do 16 u unutrašnjosti te oko 18 na obali što je slično kao i danas.

No, brže će rasti, tako da će već prijepodne postati vruće i sparno, a poslijepodne će biti malo toplije nego danas - između 29 i 31. Uz to, bit će većinom sunčano, s malom do umjerenom naoblakom. Lokalno će biti i pljuskova – najveća vjerojatnost za njih je u Zagorju, Međimurju, Podravini te na varaždinskom području. Mogući su i navečer, a poneki može biti i izraženiji, međutim neće dugo trajati.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu i drugi će dio dana biti sunčan, vruć, pa i pomalo sparan. Na nebu će biti i nešto malo oblaka, osobito u okolici Požege gdje može kratko i pljusnuti. Temperatura će rasti do 30, 31 stupanj, a vjetar će biti vrlo slab.

U Gorskom kotaru, Lici, Istri te Primorju cijeli će dan biti sunčano. Poslijepodne uz malo oblaka, i pri tome može pasti poneki kratak pljusak u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, osobito uz granicu sa Slovenijom. Bit će još malo toplije nego danas, uglavnom od 27 do 29. Na moru sa slabim maestralom.

Pročitajte i ovo Kako se piše Ivicin ili Ivičin

Uglavnom vedro bit će u Dalmaciji. Samo prolazno uz malo visokih i tankih oblaka koji neće narušavati ljetni dojam vremena. Prijepodne, oko 11 sati, zapuhat će slab do umjeren maestral koji će, kao i obično, potrajati sve do zalaska sunca. Najviša dnevna temperatura ovdje između 27 i 31.

UV indeks će sutra biti visok i vrlo visok. Između 11 i 16 sati poželjno je izbjegavati sunčevo zračenje, jer su opekline moguće već nakon 10 do 15 minuta izlaganja. I vikend će na kopnu biti sunčan i vruć, s time da će nedjelja biti toplija od subote, oko 32 Celzijeva stupnja bit će najviša temperatura. Lokalno su mogući kraći pljuskovi. Oni su pak vjerojatniji u subotu poslijepodne i navečer nego u nedjelju. Zatim, početkom novog tjedna nestabilnije i tad će opet češće biti pljuskova i grmljavine, ponajprije na zapadu.

I na moru će ovaj vikend biti puno sunca i vrućine, te samo rijetko pokojeg pljuska – najveća mogućnost za njih je u unutrašnjosti Istre, no niti tamo neće dugo trajati. U subotu će puhati maestral, zatim Okreće na jugo, pa je u ponedjeljak i veća vjerojatnost za pljuskove. Temperatura ujutro oko 20, danju do 30.

Dakle, vikend će nam biti sunčan, vruć i pomalo sparan. Rijetko može pasti poneki kratak pljusak u poslijepodnevnim i večernjim satima. Važno je naglasiti da takvi pljuskovi neće biti dugotrajni i da je najveća vjerojatnost za njih - uz granicu sa Slovenijom. Slijedi još prognoza za odabrana mjesta i gradove, ugodna vam večer!