Kako se piše – Ivicin ili Ivičin?

Piše se Ivičin.

Oblici posvojnih pridjeva od imenica koje završavaju na -ica dobivaju nastavak -in. Pritom dolazi do palatalizacije – c se ispred i mijenja u č.

Palatalizacija je glasovna promjena pri kojoj nepalatalni suglasnici k, g, h, c prelaze u palatalne č, ž, š ispred e i i.

Promjena se provodi u posvojnim pridjevima od imena, prezimena i općih imenica koje završavaju na -ica bez obzira na to jesu li muškoga ili ženskoga roda. Pravilno je: Desničin roman, Ivičin i Maričin bijeg, vještičina kuća, slikaričin pribor…

Ideš li na Ivičinu zabavu?

Kad je Ivičin rođendan?

