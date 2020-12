Sigurnost djeteta najveća je zadaća roditelja, a koliko se sigurno u prometu osjećaju i što su naučili od nas, ispričalo nam je nekoliko mališana.

Prometne nesreće, u kojima svake godine pogine 186.300 djece u svijetu, najčešći su razlog smrti za djecu do 15 godina. Ispitali smo redom one najmlađe od 3,5 do 6 godina kako se ponašati u prometu, što su naučili od roditelja, čega se boje u prometu te u kojim se situacijama osjećaju najsigurnije.

Većina njih odgovorila nam je kako se najsigurnije osjećaju dok su vezani. Ipak, u 43 % spomenutih smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama djeca nisu bila uopće ili propisno vezana, a 15 % ih je nepropisno sjedilo na prednjem sjedalu.

70 % roditelja ne koristi pravilno dječju auto sjedalicu

Čak 30 posto roditelja ne koristi sjedalicu za svoje dijete te na prometnicama možemo vidjeti dijete koje stoji između dva sjedala, glavom je naslonjeno na stražnji prozor, kleči na stražnjem sjedalu i gleda kroz prozor ili pak nepropisno sjedi na prednjem sjedalu. Češće ćemo, na sreću, vidjeti djecu u dječjim sjedalicama, ali 70 % onih koji ju koriste ne koriste ju pravilno.

Znate li kako dijete treba biti vezano u autosjedalici zimi? (Foto: Getty Images)

Udruga RODA (Roditelji u akciji) zato upozorava na važne stvari na koje moramo paziti kod pravilnog vezanja djece u automobilu. Obratite pozornost na to je li vaše dijete preraslo autosjedalicu, odnosno sjedi li u onoj koja je prikladna za njegovu dob. Zimi je važno da je dijete vezano u sjedalici bez zimske jakne jer je u protivnom nemoguće dovoljno zategnuti pojase autosjedalice i oni su često na pogrešnoj visini. Pojasi se zatežu tako da između pojasa i ključne kosti djeteta stane samo jedan prst te da se pojas ne može „uštipnuti". Dijete oblačite slojevito i utoplite ga tako da mu obučete jaknu naopačke kada je već u sjedalici ili ga pokrijte dekom, a nju tijekom dužih vožnji, kada se auto već zagrije, možete maknuti.

Neki od naših malih sugovornika boje se agresivnih vozača u prometu, a njih se boje i njihovi roditelji. Terensko istraživanje koje je ovog listopada povodom Dana bez mobitela u prometu agencija Promocija plus provela s 300 roditelja vrtićke i osnovnoškolske djece u gradu Zagrebu pokazalo je kako se 56 % roditelja najviše boji neopreznih, bahatih i agresivnih vozača u prometu, a već i vrtićka djeca znaju kako ista pravila ponašanja vrijede u prometu, na ulici, na poslu, kod kuće, u školi ili vrtiću – nema deranja, lupanja, tučnjave ili štipanja.

Roditelji se najviše u prometu boje bahatih, neopreznih vozača, pa onih s mobitelom na uhu ili u ruci i nakon njih su na ljestvici alkoholizirani vozači. (Foto: Getty Images)

45,8 % roditelja najviše boji onih koji koriste mobitel u vožnji, a boje ih se i djeca

Zanimljiva je činjenica da se 45,8 % roditelja najviše boji onih koji koriste mobitel u vožnji, i to više od vozača pod utjecajem alkohola. Tek 32,2 posto je onih koji se boje vozača u alkoholiziranom stanju, a kada bismo se vratili na onu godišnju brojku poginule djece u prometnim nezgodama, važno je napomenuti da je 13 % njih bilo u autu s vozačem pod utjecajem alkohola.

Ipak, uzmemo li obzir činjenicu da su korištenjem mobitela u vožnji naše reakcije sporije i gotovo jednake vožnji s jednim promilom alkohola u krvi i to da čak 73 % roditelja koristi mobitel dok je u prometu s djecom, sasvim je jasno otkud strah dolazi. Pa čak i kod djece. Naši mali sugovornici također su nam se požalili na to kako ih je strah da se ne sudare kada njihova mama ili tata razgovaraju na mobitel tijekom vožnje.

Vozači automobila tijekom vožnje mobitel najviše koriste za razgovor, pa za spajanje na GPS, a na trećem je mjestu pisanje poruka. Njih 65 posto zamjećuje i druge na cesti kako razgovaraju na mobitel. No vozači nisu jedini sudionici u prometu koji koriste mobitel na neprimjeren način; biciklisti razgovaraju ili se snimaju dok voze, pješaci tipkaju ili razgovaraju ne obazirući se ponekad na prometne znakove ili crveno svjetlo na semaforu.

Vozači automobila tijekom vožnje mobitel najviše koriste za razgovor (Foto: Getty Images)

''Mobitel u prometu vam puno više krade pažnju nego što mislite. Pokušajte hodati po prostoriji gledajući mobitel pa ćete vidjeti u koliko ćete se stvari zaletjeti. Kada vozite, vaše je kretanje jako dugačko i puno više toga napravite u puno kraćem vremenu'', kaže psihologinja Helena Rašić Radauš i predlaže svima da naprave taj mali test kod kuće.

Zato se vraćamo na onu s početka ''Sigurnost djeteta jedna je od najvažnijih zadaća roditelja'', stoga ih zaštitite od četiri ubojice na cesti – brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa i korištenja mobitela u vožnji. Budite im primjer od kojeg će učiti i sigurno vozite kroz život.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Tele2 po najvišim profesionalnim standardima.