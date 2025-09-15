Za grad na sjeveru Hrvatske proglašena prirodna nepogoda: Šeta je ogromna

Zbog velikih razmjera šteta nastalih na usjevima zbog suše tijekom ljetnih mjeseci župan Varaždinske županije proglasio je prirodnu nepogodu za Grad Varaždin.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Varaždina provelo je terenske preglede s ciljem utvrđivanja razmjera šteta nastalih na usjevima te su utvrdili da su štete zabilježene na području gdje prevladavaju šljunkovita i rastresita tla te na usjevima koji su kasnije zasijani ili su zasijani postrno jer su u kritičnoj fazi rasta ostali bez potrebnih količina vode.

Na terenu je utvrđeno da su štete veće od 30 posto, čija je posljedica oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda poljoprivrednih kultura. Povjerenstvo je stoga uputilo županu prijedlog za donošenje odluke o proglašenju prirodne nepogode – suša.

Suša na području grada Varaždina Foto: Varaždinska županija

Rokovi za prijavu štete

Za iduće korake Zakonom su propisani sljedeći rokovi:

rok od 8 dana za prijavu štete od strane oštećenika nadležnom gradskom povjerenstvu u pisanom obliku, na propisanom obrascu (obrazac PN – sukladno Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda)

rok od 15 dana u kojem gradsko povjerenstvo unosi sve zaprimljene prve procjene štete u Registar Šteta

rok od 50 dana u kojem gradsko povjerenstvo prijavljuje županijskom povjerenstvu konačnu procjenu šteta po svakom pojedinom oštećeniku,

rok od 60 dana u kojem Županijsko povjerenstvo prijavljene konačne procjene štete dostavlja Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima koja utvrđuju prijedlog o visini obeštećenja, a konačnu odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske.

Prilikom konačne procjene štete županijsko povjerenstvo prihvaća isključivo procjene koje je obavilo gradsko povjerenstvo.