Petog svibnja će se u Zadru, ali i na brojnim lokacijama diljem svijeta istodobno šesti put za redom održati utrka 'Wings for life world run', kako bi se pronašao lijek za ozljede leđne moždine.

Već prve godine na startu u Donatovu gradu bio je otac naše kolegice Maje Blažević koji je stradao u prometnoj nesreći, a ubrzo im se pridružio i ostatak obitelji. Maja od nastupa nije odustala ni nakon što je prije dvije godine oboljela od multiple skleroze, već joj, naprotiv, trčanje pomaže u borbi protiv bolesti.

Majin otac Josip je prije 17 godina stradao u prometnoj nesreći te je ostao prikovan za invalidska kolica, no to ga nije spriječilo da 2014. sa sinom bude na startu prvog izdanja utrke 'Wings for life world run'.

''Veliki je pozitivac i definitivno moj veliki uzor u životu i osoba koja me naučila da se u najtežim trenucima može izvući nešto dobro'', kaže Maja.

''Onda su oni javili iz Zadra: 'Pretrčali smo pet kilometara, bilo je super, morate i vi ići sljedeće godine i tako je Wings for life postao naša obiteljska utrka. Svi trčimo za tatu - ja, brat i sestra, mama ide s nama. Nju prijavimo, ali ona nam čuva stvari'', kaže Maja.

Maja je godinama zdrava trčala u Zadru s obitelji, a nije posustala ni nakon neočekivane vijesti iz bolnice.

''Ja sam prije dvije godine dobila dijagnozu multiple skleroze i dobila sam je par dana nakon utrke u Zadru, a na utrci u Zadru sam stajala u cilju i nisam mogla trčati. Moja multipla skleroza se ponašala kao ozljeda leđne moždine tako da mene noge nisu slušale pa sam u toj jednoj maloj mjeri osjetila kako je to moći nešto pa ne moći, ali moj tata je izvrsna motivacija tako da sam već iduće godine bila na startu i trčala'', priča Maja.

Trčanje je tada za Maju prestalo biti samo fizička aktivnost, već je postalo i jedan od načina borbe protiv bolesti.

''Mislim da je to jedna bitna stavka u tome zašto sam ja dobro koliko sam dobro, to što sam si posložila glavu, a trčanje mi definitivno pomaže u tome. Znači ja, ako dođem iza posla nikakva i nervozna, odem na Jarun, odradim taj krug. Moji kilometri nisu možda velike brojke, ali dovoljno da se ja osjećam dobro i da budem dobro'', istaknula je Maja.

Maja, kao i mnogi sudionici ove jedinstvene utrke, vjeruju da smo svakoga dana sve bliže cilju, odnosnu pronalasku lijeka za ozljede leđne moždine.

''Ja od trenutka kad je moj tata imao prometnu nesreću uvijek čekam taj trenutak u kojem će netko reći da je to to, da su pronašli lijek i da će onako spektakularnu konferenciju za medije održati u NASA stilu i reći: 'Evo, imamo lijek'. Idem tamo, uostalom, zato što vjerujem u to. Naravno da su tu pomaci mali, ali svaki pomak je bitan i doći ćemo do konačnog cilja'', kaže Maja.

Zadarska atmosfera na startu, ali i uz trasu utrke, postala je nadaleko poznata. Svi vi koji možete, budite 5. svibnja u Zadru i podržite ovaj jedinstveni humanitarni projekt koji je u Donatovu gradu ponovno srušio rekord u broju natjecatelja.

''Festival sreće, pozitivne energije. Čak i ako nemate svoje mjesto među tih devet tisuća ljudi, dođite, isplatit će se, napunit ćete baterije za idućih godinu dana do iduće utrke. Sjećat ćete se tog dana i izmamit će vam osmijeh na lice, definitivno. Koliko god to bilo kliše, ali hoće, bit će tako'', rekla je Maja.

Ako niste u mogućnosti uživo biti djelić ovog humanitarnog spektakla u Zadru, svakako budite uz izravni prijenos na Novoj TV i našem portalu Dnevnik.hr koji će u sklopu svjetske produkcije prekrasnu sliku s jadranske obale ponovno poslati u svijet.