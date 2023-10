Vrtoglava cijena za mjericu plodova koje zovu kraljevima jeseni! "Vjerojatno su pozlaćeni, nemam što drugo za reći"

Velika mjerica pečenih kestena u centru Zagreba penje se i do 6 i pol pa i 7 eura. "Nećemo jesti kestene. Jest ćemo kukuruz koji skuhamo doma jer ovdje je dva eura, a u trgovini dobijete dva za dva eura", kaže Željka iz Zagreba.

"To su vjerojatno kesteni koji su pozlaćeni, drugo nemam šta za reći", smatra Bojan.



Skok je to od 60 posto u usporedbi s lani, kad je prosječna cijena velike mjerice bila 30 kuna.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš pronašao je i one koji ih peku po lanjskim cijenama.

"Na ovoj lokaciji sam točno 30 godina. Ako je godina rodna, cijene su normalno manje, ako je godina sušna, cijene skaču", rekao je prodavač Fergap Memiši.

Cijenu ne diktira samo vrijeme, već i inflacija.

"Od 2019. korona, ovo-ono, cijene goriva su divljale. Normalno, kako nama dobavljači dižu cijene za kilu marona, tako moramo i mi. Ali stvarno, ja ne da trpim, ali nisam ljubitelj da dižem cijene", dodao je Memiši.



Za cijenu velike mjerice na Ilici ili Cvjetnom trgu godinama ste na Dolcu mogli dobiti kilogram kestena.

Sada je ekipa Dnevnika Nove TV pronašla i štand na kojem se prodaje po 8 eura za kilogram - to je 60 kuna. Prodavači su cijenu skrivali, no mi smo bili uporni.

"Ja mislim da je to skupo taj kesten, nit' su ga sadili nit' su ga obrađivali, dođu, poberu i prodaju skupo, nije u redu", smatra Vladimir.



Uz malo muke može se pronaći i za pet eura, ali računajte na puno manju veličinu.

"Tko ima vremena i želi proći jeftinije najjednostavnije je pokupiti kestene sami u šumi. No osim košarice ili vrećice od koristi bi vam bilo da ponesete i mobitel. Jer za branje potrebno je predati zahtjev na stranicama Hrvatskih šuma. Dnevno se smije prikupiti do 10 kilograma – a ne poštujete li pravila mogli bi vas kazniti od 133 do 933 eura eura", izvijestio je Goleš.



Kesteni ili maroni puni su hranjivih tvari, 100 grama kestena ima 245 kalorija, nema glutena, smanjuju razine lošeg kolesterola u krvi, dobri su za bubrege i srce i jačaju imunitet.

"Idete li u berbu kestena imajte na umu i da se pitomi kesteni razlikuju od divljih koji rastu u parkovima - oni nisu jestivi, koriste se za izradu krema, masti i lijekova", dodao je reporter.



Oni jestivi idealni su i za kolače od kesten pirea do rolada. No samo osnovna namirnica za taj desert mogla bi vas stajati više od samog ručka.

Kilogram kestena skuplji je od kilograma svinjske i juneće vratine te dva i pol puta skuplji od kilograma cijelog pileta.

