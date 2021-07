Lokalnih, a ponegdje i jačih grmljavinskih pljuskova bit će u nedjelju još i više i bit će izraženiji.

U Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre i središnjim kopnenim krajevima moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme dok će na Jadranu dan izgledati više sunčano i vruće, osobito na jugu. Vruće i suho bit će i na istoku gdje će se temperatura u nedjelju popeti i do 38 stupnjeva.



Tlak zraka slabi i polje anticiklone povlači se pred hladnijim i vlažnijim zrakom koji nam stiže sa sjeverozapada.

Bliži se vrhunac vrućina: Liječnica objašnjava kako prepoznati simptome toplinske sinkope te poručuje - "U najvrućem dijelu dana ležanje na prepunoj plaži nije dobro ni za zdrave ljude"



Bit će sunčano i za Jadran opet vrlo toplo jutro, naime, u pojedinim gradovima temperatura se neće spustiti niže od 28 stupnjeva. Bit će toplije, osobito na moru jer će s jakim jugom temperatura još malo porasti.



Sunčano i toplo bit će i u unutrašnjosti, najviša temperatura u nedjelju bit će do 22 uz također jugozapadnjak s jakim udarima.



Poslijepodne će biti vruće i sparno uz umjerenu naoblaku, ali puno nestabilnije. Povremeno će biti grmljavinskih pljuskova, a lokalno je moguće i neko jače nevrijeme praćeno tučom i jakim udarima sjevernog vjetra. Temepratura od 29 do 33, ali istočnije dosta toplije, do 36 ili 37 stupnjeva.

Na istoku će biti vrlo slično, ali uz manje pljuskova i kiše nego u središnjem dijelu. Bit će i dosta toplije, najviša temperatura popet će se i do 38 stupnjeva. Puhat će jugozapandjak, ali oslabjet će do kraja dana.



Grmljavinskih pljuskova bit će i u gorskoj Hrvatskoj. Lokalno je moguće i jače nevrijeme, osobito u Gorskom kotaru. Slično vrijedi i za unutrašnjost Istre dok su drugdje mogući kraći pljuskovi. Bit će vjetrovito uz jak južni vjetar i jugo.



Na jugu će bti bez većih promjena osim što će biti dosta vjetrovito zbog jakog juga i jugozapadnjaka te ostaje sunčano i vruće, a temperatura će se popeti do najviše 38 stupnjeva.

More je također toplo, od 25 do 27 stupnjeva, a UV indeks u nedjelju će biti umjeren do visok za većinu područja. Samo na jugu i dalje ostaje vrlo visok.



Novi tjedan počet ćemo manje vrućim vremenom, toplinski val završava u nedjelju, a malo kiše padat će još u ponedjeljak i to uglavnom u središnjim kopnenim područjima. U utorak je pokoji pljusak moguć i u Slavoniji. Tamo negdje od srijede opet nas čeka jugozapadnjak i postupni rast temepratura.



Na sjevernom jadranu u ponedjeljak su najveće šanse za lokalne pljuskove, a u sjevernoj Dalmaciji rijetko ih može biti u utorak. Većim dijelom it će ipak sunčan i manje vruć tjedan.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr