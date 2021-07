Pojačan promet ovaj vikend prolazi i u znaku toplinskog vala koji mnoge putnike prati kroz Europu na putu prema Jadranu.

Kako izdržati dugo putovanje i višesatna čekanja po ekstremnoj ljetnoj žezi, savjetovala je Helena Glibotić Kresina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Katarinom Jusić.



Potrebno je izbjegavati putovati u najtoplije doba dana, dakle, od 12 do 17, 18 sati, a ako se baš mora na put tada je potrebno rashladiti automobile jer putovanje na 35 stupnjeva sigurno nije ugodno, kazala je liječnica.



Kada je riječ o korištenju klime, treba paziti da razlika u temperaturi ne bude veća do pet do sedam stupnjeva, istaknula je Glibotić Kresina.



Naglasila je važnost osiguravanja dovoljne količine tekućine kako ne bi došlo do dehidracije koja nosi niz nepovoljnih utjecaja na zdravstveno stanje.



Što se tiče hrane, objasnila je da obroci trebaju biti lagani i da je potrebno izbjegavati kofein i alkohol jer potiču dehidraciju.

S obzirom na to da je za nedjelju upaljen crveni meteoalarm za splitsko područje, pojedine skupine građana trebaju dodatno biti na oprezu.

Iako na ovakvim temperaturama nikome nije ugodno i svatko je ugrožen, naročito na oprezu trebaju biti starije osobe, trudnice i djeca te osobe koje boluju od kroničnih bolesti, upozorila je Glibotić Kresina.

