Stiže preokret, vrijeme sutra donosi smirivanje, a ubrzo počinje i novi toplinski val

Ružno vrijeme, po jugu: ne volimo to inače tako reći, no zbog južine se mnogi u nedjelju nisu osjećali dobro, ne samo meteoropati, nego i oni kojima ovakvo vrijeme remeti godišnji odmor, planove, a bilo je svega - od nevremena, pljuskova, grmljavine do otkazanih brodskih linija i slično.

Još uvijek nije sve gotovo, nestabilno ostaje i u noći na ponedjeljak, iako tada slijedi i postupno smirivanje, razvedravanje, a to je onda početak stabilnijeg vremena u nastavku tjedna. Bit ćemo pod utjecajem anticiklone, očekuje nas sunčano, vruće te vrlo vruće vrijeme: krajem tjedna toplinski val koji sutra kreće na zapadu Europe zahvatit će i naše krajeve pa svoje aktivnosti planirajte sukladno vremenskoj prognozi i upozorenjima kojih će sigurno biti - prije svega na visoku temperaturu, no ne smijemo zanemariti ni opasnost od požara.

Vrijeme sutra

Ujutro, u unutrašnjosti će biti djelomice ili pretežno sunčano, na moru još uvijek promjenjvije, osobito na jugu gdje su šanse za pljuskove najveće. Tijekom dana posvuda će biti sunca, no ne i posve stabilno pa će još biti šansi za tu i tamo poneki pljusak. Jugo će slabjeti, podno Velebita će zapuhati bura, na srednjem Jadranu sjeverozapadnjak, a jako jugo i južni vjetar još će se zadržati u južnoj Dalmaciji. Jutarnja temperatura na kopnu će biti od 15 do 18, a na moru većinom 20, do 23 stupnja.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar će s južonog smjera prema kraju dana okrenuti na sjeveroistočni. Temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također djelomice ili pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Rijetko je moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a temperatura će biti oko 30, 31 stupanj.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano. Pljuskovi su poslijepodne najizgledniji u unutrašnjosti Istre i u Lici. Na moru ujutro bura, a kasnije uglavnom jugozapadnjak. Vjetar jedino uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Temperatura, većinom između 27 i 30 stupnjeva.

I u Dalmaciji poslijepodne sunčanije, uz mgućnost za lokalne pljuskove, prije svega u unutrašnjosti. Puhat će većinom sjeverozapadnjak, a na južnom dijelu uglavnom još jugo i južni vjetar. Temperatura ovdje između 28 i 31 stupanj.

Temperatura mora je od 22 stupnja u Dubrovniku do 27 u Rovinju. Najčešće pak između 24 i 26 stupnjeva.

Uz vedrije nebo, i UV-indeks će u najvećem dijelu zemlje ponovno biti visok.

Sljedećih dana sunčano, suho, vruće i potom još više vruće. Značajnijeg vjetra neće biti, a temperatura će gotovo sigurno preko 30, izuzev možda gorskih krajeva u početku. No idemo i do 33, 34 već sredinom tjedna.

Na Jadranu također sunčano, vruće i prema vikendu vjerojatno vrlo vruće. Jutra uz slabu do umjernu buru uz obalu, a danju maestral. Noći za sad, još uvijek u redu, neće biti neugdne za spavanje, oko 22, 23, no danju već u srijedu, četvrtak u zraku može biti i 35 stupnjeva.

Za vikend je izgledan novi toplinski val. Svoje planove i aktivnosti sljedećih dana prilagodite visokim temperaturama.