Zima tek stiže, ali prije toga čeka nas još jedan šok: Neki trebaju biti na oprezu

U petak su se ljudi u Hrvatskoj probudili uz snijeg i minuse, a nakon vikenda temperature će ponegdje rasti i za više od 10 stupnjeva.

Što ste se sanjkali, sanjkali ste se, stižu južina i toplije vrijeme. Nagle promjene vremena kod nekih ljudi mogu utjecati na zdravlje.

"Depresija, neraspoloženje... ove temperaturne razlike su užasne", rekao je Zoran.

Liječnici kažu da naš organizam nije toliko neotporan, ali neki trebaju biti na oprezu, posebno zimi.



"Obično kažemo da vrijeme utječe na naše starije bolesnike, na one koji imaju problema sa srcem, koji liječe visoki tlak, plućne bolesnike, astmatičare", rekao je Darko Sinjeri sa Zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.

Oscilacije u temperaturi dosta loše utječu na imunitet, upozoravaju nutricionisti i preporučaju da ovih dana svakako jedemo paprike i kiselo zelje. Magistra nutricionizma Diana Gluhak Spajić ima recept za podizanje imuniteta koji je sama smislila.



"150 grama meda i to uzmem cvijetni, livadni, što ima svih polena unutra. Uzmem dva limuna, đumbir, jednu kockicu, to naribam i malo kurkume. To sve zamiješam, stavim u staklenku u hladnjak i uzimam dvije žličice uz doručak koje pomiješam s mlakom vodom", objasnila je nutricionistkinja.

Zima tek stiže, ali prije toga idućih nas dana čeka osjetno zatopljenje. Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Valentine Baus.

