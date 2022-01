U cijeloj Hrvatskoj proteklih je dana bilo jako hladno. Uobičajena je to zimska situacija kada imamo snijeg na tlu, a nebo se razvedri pa temperatura noću jako pada. Meteorolog Nove TV Nikola Vikić Topić najavljuje nastavak hladnoće, no bit će ipak manje izražena.

Jutro će u srijedu biti većinom sunčano, ali uz maglu, i to osobito na zapadu Istre, otocima sjevernog Jadrana te u središnjoj Hrvatskoj, dok će u Slavoniji biti umjereno do pretežno oblačno, rano ujutro uz mogućnost za malo snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na moru i bura. Najniža temperatura od -9 do -3, a na obali od 1 do 3.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, samo uz malo oblaka. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura između tri i šest stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.



U Slavoniji će biti oblačnije, uz niske oblake osobito na istoku. No tijekom poslijepodneva će se razvedravati. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni vjetar zbog kojeg će se činiti hladno, hladnije od očekivanih četiri do šest stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu bit će većinom sunčano, s time da će na zapadu Istre te na otocima i dalje biti magle i niskih oblaka. Puhat će slab sjeverozapadni vjetar, pod Velebitom bura, uz temperaturu oko devet stupnjeva. U gorju će biti vedro i toplo za ovo doba godine uz temperaturu do šest stupnjeva.

U Dalmaciji će biti obilje sunca, bit će većinom vedro, no na otocima sjevernog dijela je moguća magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a maksimalna temperatura će biti između 10 i 13 stupnjeva.



Druga polovina tjedna na kopnu bit će promjenjivo oblačna i manje hladna. U petak je moguće malo kiše koja se ujutro može smrzavati na tlu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u petak sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će oko -3, dnevna oko sedam.

I na obali će od četvrtka do subote biti promjenjivo, uz više oblaka nego danas i sutra. U petak će biti povremene kiše, osobito u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura. Temperatura će ujutro biti ujutro oko pet, a danju oko 11 stupnjeva.

